Köpeklerin çocuğu yaraladığı bahçede başıboş köpekler hala duruyor - Son Dakika
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Genel

Köpeklerin çocuğu yaraladığı bahçede başıboş köpekler hala duruyor

Adana'da 5 yaşındaki çocuğun köpek tarafından ısırıldığı bahçede başıboş köpekler hala duruyor. Alanda bekçi olarak görev yapan İsmail Halil, köpekler nedeniyle akşamları bahçede gezmeye korktuğunu söyledi.

11.08.2024 16:08
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Köpeklerin çocuğu yaraladığı bahçede başıboş köpekler hala duruyor

Sokak köpeklerinin olduğu alanda bekçi bile gece korkuyor

ADANA - Adana'da 5 yaşındaki çocuğun köpek tarafından ısırıldığı bahçede başıboş köpekler hala duruyor. Alanda bekçi olarak görev yapan İsmail Halil, köpekler nedeniyle akşamları bahçede gezmeye korktuğunu söyledi.

Olay, 5 Temmuz günü Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki narenciye bahçesinde meydana gelmiş, bahçede sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ölümden dönen 5 yaşındaki Abbas Casim, hastanedeki ölüm kalım savaşını kazanarak 18 gün sonra taburcu olmuştu.

Olayın ardından harekete geçen belediye ekipleri, geniş arazide vatandaşları kovaladığı belirtilen köpeklerden 3 tanesini topladı. Ancak çocuğun saldırıya uğramasının üzerinden geçen 37 günün ardından 120 dönümlük olduğu belirtilen narenciye bahçesinde yaklaşık 20 köpek hala toplanamadı. Toplanamayan köpeklerin hala vatandaşları kovalamaya devam ettiği belirtiliyor. Bahçe bekçisinin dahi köpeklerden dolayı geceleri korktuğunu söyledi. Vatandaşlar ise çocukların sokakta köpekler nedeniyle oynamaya korktuğunu söyleyerek köpeklerin toplanması talebinde bulundu.

"Biz köpekleri öldürmek istemiyoruz, öldürmek istesek şimdiye kadar öldürürdük"

Bahçede çok sayıda köpek bulunduğunu belirten Arsa sahibi İzzettin Demir, "20-25 tane köpek var. Belediyeye müracaat ettiğimizde geldiler, 2-3 tanesini aldılar. Hala çocuklar ile tehlike altındayız. Çocuklarımız dışarıya çıkamıyor. Okul var, ortada bahçe var. Bahçelerden okula gidemiyor çocuklarımız. Buna bir çare bulmamız lazım. Bu çocuklar için ne yapabiliriz? Köpekleri bir toplayalım. Biz köpek düşmanı değiliz. Köpekleri zaten öldürmek istemiyoruz. Öldürmek isteseydik şimdiye kadar öldürürdük. Devletimize sesleniyorum, bu köpekleri toplamaları lazım. Bir çare istiyoruz" dedi.

5 yaşındaki Abbas'ın bahçede köpeklerin saldırısına uğrayarak 18 gün yoğun bakımda kaldığını hatırlatan Demir, "Çocuk hala burada. Evinde merdivenden aşağıya inemiyor. Bu çocuklar hep tehlike altında mı kalacak? Ne yapalım yani?" şeklinde konuştu.

Alanda bekçi olarak görev yapan İsmail Halil ise, "Çok köpek var. 1,2,3 tane değil ki. 20 taneden fazla var. Bizim çocuklar aşağıya inmiyor. Hapiste kaldılar. Bu köpeklere bir çare bulun. Ben bekçiyim, geceleri köpeklerden dolayı ben bile bahçeyi dolaşmıyorum, korkuyorum. Tehlikelidir, çok tehlikelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Köpeklerin çocuğu yaraladığı bahçede başıboş köpekler hala duruyor - Son Dakika

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