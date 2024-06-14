Koruyucu Aile Günü için Kırıkkale'de anlamlı yürüyüş - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Koruyucu Aile Günü için Kırıkkale'de anlamlı yürüyüş

Kırıkkale'de düzenlenen 'Koruyucu Aile Günü' kapsamındaki farkındalık yürüyüşü büyük bir katılımla gerçekleşti. Yürüyüşe katılanlar koruyucu ailenin önemine dikkat çekti.

14.06.2024 02:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Koruyucu Aile Günü" için Kırıkkale'de anlamlı yürüyüş

KIRIKKALE - Kırıkkale'de "Koruyucu Aile Günü" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yürüyüş, büyük bir katılımla gerçekleşti.

Kırıkkale'de "Koruyucu Aile Günü" kapsamında düzenlenen farkındalık yürüyüşü, büyük bir katılımla gerçekleşti. Yürüyüşe katılan vatandaşlar ellerinde pankartlarla koruyucu ailenin önemine dikkat çekti. Vali Mehmet Makas'ın eşi Elif Makas'ın yanı sıra birçok kamu görevlisi de yürüyüşe katılarak farkındalık etkinliğine destek verdi. Cumhuriyet Meydanı'nda bando eşliğinde başlayan yürüyüş, Zafer Caddesi üzerinden devam ederek belediye hizmet binası önünde son buldu.

"Lütfen bu keyiften kendinizi geri koymayın"

Koruyucu aile bireyi Dilek Sezgin, etkinlikle ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: "Katılım güzel, duyarlı olmalarını istiyorum insanların. Her çocuğun bir yuvaya ihtiyacı olduğu için. Ben de bir koruyucu aile olarak şunu dile getirmek istiyorum: Lütfen bu keyiften kendinizi geri koymayın, muhteşem bir şey."

Etkinliğe katılan bir diğer koruyucu aile bireyi Nermin Kızgın ise, "Yetim bir kızım var, annesi babası yok. Devletten de cüzi bir yardım alıyorum. Ömrüm devam ettiği süreçte onun hep Nermin annesi olarak kalacağım" ifadelerini kullandı.

Her çocuğa bir koruyucu aile sahibi yapalım"

Ev kadını Zeynep Susam da düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "Aslında içimi sızlatan bir konu. Her çocuğun bir ailesi olmalı, ailesiz büyümemeli. İnşallah daha çok farkındalık sahibi olalım. Her çocuğa bir koruyucu aile, yuva sahibi yapalım inşallah."

Yürüyüşe katılan Mehmet Dim, koruyucu aile olmanın önemine vurgu yaparak, "Koruyucu aile önemli, her çocuğun bir ailesi olsun. O aile ortamını görsün" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Koruyucu Aile Günü, Kırıkkale, Etkinlikler, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Koruyucu Aile Günü için Kırıkkale'de anlamlı yürüyüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:49 İsrail’den Lübnan’a saldırı Çok sayıda yaralı var İsrail'den Lübnan'a saldırı! Çok sayıda yaralı var
23:40 Dilan Polat’ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında tahliye kararı verildi Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında tahliye kararı verildi
22:15 HSK’da kritik atama: Sinan Ateş davasında görevden alınan savcıya tenzili rütbe HSK'da kritik atama: Sinan Ateş davasında görevden alınan savcıya tenzili rütbe
21:19 HSK kararnamesi açıklandı 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK kararnamesi açıklandı! 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti
21:07 Süleyman Soylu’dan Cumhur İttifakı’na destek mesajı: Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor Süleyman Soylu'dan Cumhur İttifakı'na destek mesajı: Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor
23:47 EURO 2024’e saatler kala Fransa’da kriz 4 futbolcu antrenmana çıkmadı EURO 2024'e saatler kala Fransa'da kriz! 4 futbolcu antrenmana çıkmadı
22:43 ABD ve Ukrayna arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması imzalandı ABD ve Ukrayna arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması imzalandı
22:37 ’’Bedava tatil kazandınız’’ diyerek 50 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi Ünlü oyuncu da gözaltında ''Bedava tatil kazandınız'' diyerek 50 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi! Ünlü oyuncu da gözaltında
22:08 Masadaki rakam 25 milyon euro Oosterwolde’ye Premier Lig’ten dev talip Masadaki rakam 25 milyon euro! Oosterwolde'ye Premier Lig'ten dev talip
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
21:15 Kocaeli’de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin’den ilk açıklama Kocaeli'de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin'den ilk açıklama
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 04:52:16. #1.11#
SON DAKİKA: Koruyucu Aile Günü için Kırıkkale'de anlamlı yürüyüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement