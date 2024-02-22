Küçükçekmece Belediyesi Çalışanlarına Yüzde 76 Zam Yapıldı

Küçükçekmece'de Belediye çalışanlarına yüzde 76 zam yapıldı
Küçükçekmece Belediyesinde toplu iş sözleşme töreni yapıldı
İSTANBUL - Küçükçekmece Belediye ile DİSK Genel İş Sendikası arasında tüm çalışanları kapsayan yüzde 76 zam 'Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokolü' törenle imzalandı. İşçiler, Başkan Kemal Çebi ile halay oynayarak zammı kutladı.
Küçükçekmece Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında tüm çalışanları ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imza töreni yapıldı. DİSK Genel İş Sendikası Genel Başkanımız Remzi Çalışkan, müdürler ve çok sayıda belediye çalışanı katıldı. Törende işçiler, tüm çalışanlara yapılan yüzde 76'lık zam davul ve zurna eşliğinde halay oynayarak kutladı.
Törende konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, yeniden aday olduğunu ve 5 sene daha çalışmak istediğini söyledi. Çebi, "Belediyemizin şartlarında kamu kurumunun şartlarını değerlendirerek işçilerimizin, çalışanlarımızı mutlu etmeye, memnun etmeye çalışıyoruz. Onlar emekçi, emekçilerimizin evine mutlu gitmeleri ve sabahleyin de işe mutlu gelmelerini istiyoruz. Bunun işlerinde, yaptıkları işe de yansıtmalarının bir gerekçesi olarak görüyoruz. Onun için her türlü kaygıdan uzak, sadece ülke şartlarını değerlendirerek bir toplu sözleşme ve yapmaya çalıştık. Bundan ben de memnunum. Eminim ki çalışanlarımız da memnun. Biraz da dünya görüşüme göre siyaset yapmaya, belediye başkanlığı yapmaya çalışıyorum. Emek olmasa dünyada hiçbir şey olmaz. Emekçi olmasa hiçbir şey olmaz. Emekçilerimizin yüzü gülmesi lazım. Emekçilerimiz aile babalığını, aile reisliğini alnı ak olarak yapması lazım. Evine mutlu gitmesi lazım. Yapmak istediğimiz buydu. Onları kendi emeklerinin karşılığını alıyorlar. Efendim başkanım bize iyi verdiği çok hayır. Onlar kendi emeğinin karşılığını alıyorlar" diye konuştu.
Konuşma ardından Küçükçekmece Belediyeyi temsilen Başkan Çebi, ile sendika temsilcileri arasında toplu sözleşme imzalandı. İmzanın ardından Başkan Çebi, halaya duran işçilerle oynadı.
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