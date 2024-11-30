Küçükyoncalı Keşkeği'ne Coğrafi İşaret Tescili - Son Dakika
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Genel

Küçükyoncalı Keşkeği'ne Coğrafi İşaret Tescili

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Küçükyoncalı Keşkeği coğrafi işaretle tescillenerek, yerel lezzetin tanıtılması ve ekonomik katkı sağlanması hedefleniyor.

30.11.2024 17:51
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Küçükyoncalı Keşkeği coğrafi işaretle tescillendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen özel bir etkinlikte, "Küçükyoncalı Keşkeği" coğrafi işaretle tescillendi. Bu tescil, Saray'ın yöresel lezzetinin coğrafi işaret alarak daha geniş kitlelere tanıtılmasına olanak sağlayacak.

29 Kasım Cuma günü Küçükyoncalı'da gerçekleştirilen Küçükyoncalı Keşkeği Coğrafi İşaret Tescil Töreni'nde, Tekirdağ Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Saray Kaymakamı Refik Özsoy, Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve çok sayıda yerel yönetici, STK temsilcisi ve vatandaş katıldı.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başladı. Küçükyoncalı Muhtarı İrfan Gündüz'ün açılış konuşmasının ardından, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Küçükyoncalı Keşkeği'nin coğrafi işaret süreci hakkında bilgi verdi.

Şahin, konuşmasında şunları söyledi: "Küçükyoncalı, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Trakya'nın nadide beldelerinden biridir. Bu keşkeğin, diğer keşkeklerden farklı bir geçmişi ve tadı var. Yüzyıllardır burada üretilen bu yemeğin coğrafi işaretle tescillenmesi, sadece bu mirası korumakla kalmayıp, aynı zamanda tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasına olanak sağlayacak. Bizim amacımız, bu geleneksel yemeğin Ticaret ve Turizmde yaygınlaşmasını sağlamak, ekonomik olarak katkı sağlamak."

Şahin, ayrıca bu yerel yemeğin Trakya başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinde restoranlarda yer alması ve bu sayede yerel halkın ekonomik fayda sağlaması gerektiğine dikkat çekti. "Günümüzde, el emeği ve doğal ürünlere olan talep arttı. Küçükyoncalı Keşkeği gibi geleneksel lezzetlerin de hem kültürel miras olarak hem de ekonomik değer olarak fayda sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Etkinlikte, Küçükyoncalı Keşkeği'nin coğrafi işaretle tescillenmesinin ardından, bu lezzetin Trakya ve İstanbul'da daha geniş kitlelere tanıtılması ve bölgedeki halkın ekonomik kazanç sağlaması için çalışmaların devam edeceği belirtildi. Kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması ve yerel ürünlerin global pazarlarda talep görmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Tekirdağ, Etkinlik, Ekonomi, Tarım, Genel, Yaşam, Saray, Son Dakika

Son Dakika Genel Küçükyoncalı Keşkeği'ne Coğrafi İşaret Tescili - Son Dakika

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