Küresel Yazılım Sorunu Araç Muayene Noktalarını Etkiledi - Son Dakika
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Küresel Yazılım Sorunu Araç Muayene Noktalarını Etkiledi

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Küresel çapta yaşanan yazılım sıkıntısı İstanbul'da araç muayene noktalarında da aksamaya neden oldu. Araç muayene noktasında hizmet verilmeyince yoğunluk yaşandı. Birçok sektörü etkileyen yazılım sorunu, İstanbul Arnavutköy'deki araç muayene noktasında da hizmet verilemez hale gelmesine yol açtı. Vatandaşlar, belirlenen saatlerde muayene noktasına gelmelerine rağmen hizmet alamayınca kargaşa yaşandı.

19.07.2024 13:40
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Küresel çaptaki yazılım sıkıntısı araç muayene noktalarını da etkiledi, yoğunluk oluştu

İSTANBUL - Küresel çapta yaşanan yazılım sıkıntısı İstanbul'da araç muayene noktalarında da aksamaya neden oldu. Araç muayene noktasında hizmet verilmeyince yoğunluk yaşandı.

Küresel çapta yaşanan yazılım sıkıntısı dünya genelinde kırmızı alarm verilmesine yol açtı. Birçok havalimanında uçuşlar durduruldu, bazı bankalarda işlemler yapılamaz hale geldi. Yazılım sisteminde yaşanan küresel çaplı sıkıntı birçok sektörü kilitledi. İstanbul Arnavutköy'de araç muayene noktasında hizmet verilemez hale geldi. Daha önce belirlenen saatlerde araç muayene noktasına gelen vatandaşlar hizmet alamayınca yoğunluk oluştu. Yaşanan kargaşa cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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