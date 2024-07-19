Küresel Yazılım Sorunu Araç Muayene Noktalarını Etkiledi

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Küresel çaptaki yazılım sıkıntısı araç muayene noktalarını da etkiledi, yoğunluk oluştu

İSTANBUL - Küresel çapta yaşanan yazılım sıkıntısı İstanbul'da araç muayene noktalarında da aksamaya neden oldu. Araç muayene noktasında hizmet verilmeyince yoğunluk yaşandı.

Küresel çapta yaşanan yazılım sıkıntısı dünya genelinde kırmızı alarm verilmesine yol açtı. Birçok havalimanında uçuşlar durduruldu, bazı bankalarda işlemler yapılamaz hale geldi. Yazılım sisteminde yaşanan küresel çaplı sıkıntı birçok sektörü kilitledi. İstanbul Arnavutköy'de araç muayene noktasında hizmet verilemez hale geldi. Daha önce belirlenen saatlerde araç muayene noktasına gelen vatandaşlar hizmet alamayınca yoğunluk oluştu. Yaşanan kargaşa cep telefonu kamerasına yansıdı.