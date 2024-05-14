M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu - Son Dakika
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Genel

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu

İstanbul'da M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında meydana gelen arıza nedeniyle seferler durunca metro istasyonunda yoğunluk yaşandı. İşten ve okuldan eve dönen vatandaşlar isyan etti. Arıza sonrasında seferler normale döndü.

14.05.2024 20:24
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M4 Kadıköy- Sabiha Gökçen metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu

İstanbul'da taksiciler metro arızasını fırsata çevirdiler

İSTANBUL - İstanbul'da M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında meydana gelen arıza nedeniyle seferler durunca metro istasyonunda yoğunluk yaşandı. Bunun üzerine akşam saatlerinde işten ve okuldan eve dönen vatandaşlar isyan etti.

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında saat 17.00 sıralarında teknik bir arıza nedeniyle seferler bir süreliğine Kadıköy-Tavşantepe metro istasyonu arasında yapıldı. Metro arızası nedeniyle akşam saatlerinde işten ve okuldan eve dönmek isteyen ve seyahat etmek için havalimanına gidecek olan vatandaşlar istasyonlarda ve Otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar da ticari taksilerle ulaşım sağladı.

Metro arızasını fırsata çevirdiler

Arıza nedeniyle vatandaşlar Tavşantepe metro istasyonunda indirildi. Seyahat etmek için havalimanına yetişmeye çalışan vatandaşlar otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Metronun arızalandığını duyan ve bunu fırsata çeviren bazı taksi şoförleri Sabiha Gökçen havalimanına gitmek isteyen yolcuları kişi başı 200 ila 300 lira arasında değişen fiyatlarla havalimanına taşıdı.

"Taksi ve otobüslerle ulaşmaya çalışıyorlar"

Metro arızası nedeniyle mağdur olan vatandaşlar, "Bizi buraya atıp gittiler. Kimse bize sahip çıkmadı. Metro bozuldu. Metro gitmediği için vatandaş böyle perişan oldu. Eve gidecektim bir saattir gidemedim. Uçağı olan var biletler yanacak. Taksi ve otobüslerle ulaşmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Öte yandan yaklaşık 1 saat süren arıza sonrasında Metro İstanbul 'X' hesabından yaptığı açıklamada, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında seferlerin normale döndüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu - Son Dakika

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