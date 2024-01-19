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Maltepe'de çocuk namaz kılan yaşlı adamın taburesini çekince olanlar oldu: Gülümseten anlar kamerada - Son Dakika
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Maltepe'de çocuk namaz kılan yaşlı adamın taburesini çekince olanlar oldu: Gülümseten anlar kamerada

Maltepe'de bir camide yaşanan olayda, babasıyla beraber camiye gelen bir çocuk, namaz kılan yaşlı vatandaşın altından taburesini çekti. Yaşlı adam düşerken, çocuk ise aldığı tabureyle oyun oynadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe\'de çocuk namaz kılan yaşlı adamın taburesini çekince olanlar oldu: Gülümseten anlar kamerada
19.01.2024 - 22:49,  Güncelleme: 22:52
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Maltepe'de çocuk namaz kılan yaşlı adamın taburesini çekince olanlar oldu: Gülümseten anlar kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de babasıyla beraber camiye gelen bir çocuk, namaz esnasında yaşlı vatandaşın altından taburesini çekti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün öğle saatlerinde Maltepe'de bulunan bir camide meydana geldi. Babasıyla birlikte camiye gelen küçük çocuk, tabure ile namaz kılan yaşlı adamın altından taburesini çekti. Taburesi altından çekilen vatandaş yere düştü. Küçük çocuk ise aldığı taburenin üzerine çıkarak oyun oynadı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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