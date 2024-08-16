Marmara Depremi'nden sonra çok katlı binalar yerini yatay mimariye bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Marmara Depremi'nden sonra çok katlı binalar yerini yatay mimariye bıraktı

Geniş Video İzle

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Marmara Depremi sonrasında yatay mimariye geçtiklerini ve bu modeli sürdüreceklerini belirtti. Yatay mimari ve yerinde kentsel dönüşüm ile muhtemel afetlerin daha az kayıpla atlatılması hedefleniyor. Alemdar, çok katlı binaların teknik olarak uygun olmadığında birer tabuta dönüştüğünü ifade etti ve yatay mimarinin insanların güvenli şehirlerde yaşamasını sağladığını vurguladı.

16.08.2024 10:39  Güncelleme: 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Depremi'nden sonra çok katlı binalar yerini yatay mimariye bıraktı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar:

"Yatay mimariden vazgeçmedik, asla vazgeçmeyeceğiz"

"Çok katlı binalar teknik olarak uygun yapılmadığında zaten birer tabuta benziyor"

SAKARYA - Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrasında çok katlı binalar yerini yatay mimari olarak 3 ve 4 katlı yapılara bıraktı. Muhtemel afetleri daha az kayıpla atlatabilmek gayesiyle yatay mimari modelini ve yerinde kentsel dönüşüme büyük önem verdiklerini belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Yarınlarda yeni bir depremle canlarımızı kaybetmek istemiyoruz. Yeni ekonomik kayıplarımızı yaşamak istemiyoruz. İnsanlarımızın sakat kalmasını arzu etmiyoruz. Dolayısıyla yatay mimariden vazgeçmedik, asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde büyük yıkımın yaşandığı, binlerce kişinin yaşamını yitirdiği Sakarya, adeta küllerden yeniden doğdu. Belediye tarafından alınan kararla çok katlı binalara ruhsat verilmeyen şehirde muhtemel depremleri daha az kayıpla atlatabilmek gayesiyle yatay mimari modeli yürütülüyor. Yatay mimari modelinin yanı sıra yerinde kentsel dönüşüme büyük önem verdiklerini belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "17 Ağustos 1999 depremini yaşamış, insanlarımızı, canlarımızı, mallarımızı kaybettiğimiz bir şehrin insanı olarak, o günkü idarecilerimiz, şehrimizin jeolojik hesaplarını hem de jeoteknik hesaplarını, direnç durumlarını göz önünde bulandırarak yapmış oldukları tespitle, 'Biz çok katlı bina değil, daha yatay mimari, az katlı, insanlarımızın çok fazla topraktan uzaklaşmadan güvenli şehirlerde yaşamasını sağlamak durumundayız' dediler. Yapılan plan çalışmalarında bu irade ortaya kondu ve o iradenin ortaya konmasıyla birlikte yaklaşık 24 yıldır bu şehirde yatay mimari devam ediyor" dedi.

"Yatay mimariden vazgeçmedik, asla vazgeçmeyeceğiz"

Yatay mimariden vazgeçmeyeceklerini aktaran Alemdar, "Biz de bu süre içerisinde yatay mimariden vazgeçmedik. İnsanlarımızın daha güvenli şehirlerde yaşaması için hem kendimiz şehrimizde yaşadığımız hem daha önce İzmir'de, Van'da, Elazığ depremlerini yaşamış ülkemizin bir deprem kuşağında ve afetlerin kaçınılmaz olduğunu göz önünde bulundurarak, afetlere dayanıklı, dirençli ve güvenli şehirler oluşturmak için hem devletimizin hem de yerel yöneticilerimizin yapmış olduğu çalışmalar var. Bu çalışmalardan ayrılmadan, bilimsel çalışmaları göz önünde bulundurarak, bilimselliği göz önünde bulundurup bu çalışmaları sürdürmek durumundayız. Biz de Sakarya olarak bugüne kadar gelmiş olan bu yatay mimariyi bundan sonra da sürdürmek istiyoruz. Çünkü yarınlarda yeni bir depremle canlarımızı kaybetmek istemiyoruz. Yeni ekonomik kayıplarımızı yaşamak istemiyoruz. İnsanlarımızın sakat kalmasını arzu etmiyoruz. Dolayısıyla yatay mimariden vazgeçmedik, asla vazgeçmeyeceğiz. Ama bunu söylerken de deprem yaşamış bir şehirdeki deprem görmüş, yorulmuş ve bugünkü değerlendirmelerde statiği uygun olmayan bu binaları da dönüştürmek ve dirençli hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onu da yerinde dönüşümle bu binaları, vatandaşımızın mülkiyetini, mülkiyet hakkının anayasal hak olduğunu göz önünde bulundurarak, onların da mülkiyetlerine zarar vermeden çalışmalarımızı başlatıp, bu şehri dirençli hale getirmeye gayret edeceğiz" diye konuştu.

"Çok katlı binalar teknik olarak uygun yapılmadığında zaten birer tabuta benziyor"

Alemdar, sözlerine şöyle devam etti:

"6 Şubat depremi bize gösterdi ki, bizimkinden daha büyük, daha etkili, daha çok can kayıplarının yaşandığı depremler var. O bölgede can kayıplarının çok olmasının en önemli sebebi bana göre çok katlı binaların olması. Çok katlı binalar teknik olarak uygun yapılmadığında zaten birer tabuta benziyor. Bu tabutlarda insanları yaşatmamak için, bu tabutlardan insanlarımızı kurtarmak için biz de 'yatay mimarı' diyoruz. Türkiye'ye örnek olmuş olan bahçeli nizam, çekme mesafeli ve daha sağlıklı ortamlarda yeşil Sakarya'yı korumak ve yeşil Sakarya'da insanlarımızın güven içerisinde yaşaması için de bu anlayışı sürdüreceğiz"

"Binayı yaparız, yolu yaparız ama kaybettiğimiz bir canı geri getirmek imkansız"

Marmara Depremi'nin üzerinden 25 yıl geçtiğini de hatırlatan Alemdar, "Bizzat yaşadığımız bu şehirde deprem gecesini ve deprem sonrasında yaşadıklarımızı unutmuyoruz. Malımızı, canımızı ve bir daha bu şehirdeki insanlarımızı kaybetmemek için güvenli şehri oluşturmak, insanlarımızın bize destek olmasını sağlamak için dirençli şehri kurmak ve yatay mimardan vazgeçmememiz gerektiğini ifade ediyorum. Allah bir daha depremler, seller ve afetler yaşatmasın diye dua ediyorum. Ancak bölgemiz ve coğrafyamızın sorunu bu ve bu sorunu bile bile yaşamak durumundayız ve bunun için de önlem almak, bilimden uzaklaşmadan, bilimsel çalışmaları göz önünde bulundurarak devletin tespitlerini milletimizin de el birliğiyle oluşturmak mecburiyetindeyiz. Kaybettiğimiz bir can geri gelmiyor. Binayı yaparız, yolu yaparız, altyapısı, üst yapısı devlet bir gün mutlaka yapar ama kaybettiğimiz bir canı geri getirmek imkansız" ifadelerini kullandı.

Marmara Depremi\'nden sonra çok katlı binalar yerini yatay mimariye bıraktı
Kaynak: İHA

Yusuf Alemdar, Sakarya, Deprem, Çevre, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Marmara Depremi'nden sonra çok katlı binalar yerini yatay mimariye bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:20 Avrasya Tüneli geçiş ücretine okkalı zam Avrasya Tüneli geçiş ücretine okkalı zam
10:30 13 yıl önce neler yaşandı Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu 13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu
10:12 Abbas’ın tarihi konuşmasından yeni detaylar Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı Abbas'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
09:23 Yaptığı bağış başını yaktı Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak Yaptığı bağış başını yaktı! Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak
17:38 Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu Okan Buruk, Hadise ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu! Okan Buruk, Hadise ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı
17:20 Aydemir Akbaş’tan kötü haber Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu Aydemir Akbaş'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu
17:09 Trendyol Süper Lig’de 3. ve 4. haftanın programı belli oldu Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı belli oldu
16:48 CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM’deki Filistin oturumuna katılamadı CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki Filistin oturumuna katılamadı
16:34 11 Yaşındaki göçmen çocuk, New York’ta soygun ve gasp olaylarına karıştığı için tutuklandı 11 Yaşındaki göçmen çocuk, New York'ta soygun ve gasp olaylarına karıştığı için tutuklandı
16:27 Beşiktaş transferde büyük oynuyor Barcelona’nın yıldızı bonservisiyle geliyor Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Barcelona'nın yıldızı bonservisiyle geliyor
15:52 Ali Koç ilk vaadini gerçekleştiriyor Stadın üstüne Atatürk yazılacak Ali Koç ilk vaadini gerçekleştiriyor! Stadın üstüne Atatürk yazılacak
15:50 Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 11:51:35. #1.12#
SON DAKİKA: Marmara Depremi'nden sonra çok katlı binalar yerini yatay mimariye bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement