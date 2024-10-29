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Milli İstihbarat Akademisi'nden "Cumhuriyet ve İstihbarat" etkinliği

ANKARA - Milli İstihbarat Akademisi Cumhuriyet'in 101. yıldönümünde "Cumhuriyet ve İstihbarat" adlı etkinlik düzenledi.

Milli İstihbarat Akademisi, Cumhuriyet'in 101. yıldönümünde istihbaratın Cumhuriyet tarihindeki gelişimini ve gelecekteki rolünü ele almak amacıyla "Cumhuriyet ve İstihbarat" başlıklı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmasını Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse'nin yaptığı etkinlikte, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar istihbarat alanında kaydedilen gelişmeler farklı perspektiflerden ele alındı.

Etkinliğin öne çıkan bölümlerinden biri, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı'nın Cumhuriyet dönemi istihbaratını tarihsel bir bakış açısıyla ele aldıkları sohbet oldu. İkilinin sohbeti, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, konuşmasına 23 Ekim'deki terör saldırısında şehit olan vatandaşları anarak başladı. Köse, Türk istihbarat tarihinin köklü geçmişini ve bugünkü stratejik rolünü belirterek her dönemde milli iradeye sahip çıkıldığını vurguladı.

Hibrit Savaşta Türk istihbaratının rolü

Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki istihbarat hamlelerinin bugüne uzanan etkilerini ele alan Köse, "Köklü istihbarat tarihimizin karşılaştığı zorlukları ve mücadele ettiği şer odaklarını tahlil etmeden, günümüzde ülkemizin çevrelendiği hibrit savaş ortamında istihbaratın üstlendiği rolü anlamamız mümkün değildir" diye konuştu.

Geçmişteki bağımsızlık mücadelesinin değerlerini günümüzde de sürdürmeye kararlı olduklarını vurgulayan Köse, "Kuva-yi Milliye ruhunu Cumhuriyetimizin 101'inci yılında yerli ve milli imkanlarımızı geliştirerek, kendine yeterlilik ilkesi temelinde ve dünyaya söyleyecek bir sözümüzün olduğunu bilerek yaşatmaya kararlıyız" dedi.

Varoluş mücadelesinde istihbaratın önemi

Cumhuriyet tarihinde Türkiye'nin bölgesel istihbarat stratejilerini ele alan Köse, istihbaratın milli savunmanın ve bağımsızlık mücadelesinin sürdürülmesinde önemli bir işlev üstlendiğini belirtti. Köse, Türkiye'nin varoluş mücadelesinin büyük güçlerin işgali ve çeşitli saldırılar karşısında gerçekleştiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Büyük güçlerin işgali, içerden ve dışardan her türlü saldırıları altında yürütülen bu varoluş mücadelesinde istihbarat faaliyetleri de son derece önemli bir yer tuttu."

Etkinliğin panel oturumu ise Yücel Yiğit, Alp Şimşeker ve MİA öğretim üyesi Serhat Aslaner'in katılımıyla devam etti. Panelde, Cumhuriyet'in istihbarat alanındaki etkisi ve milli mücadele dönemindeki istihbarat çalışmaları ele alındı.