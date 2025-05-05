Minik Ellerden Büyük Kalplere Etkinliği - Son Dakika
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Genel

Minik Ellerden Büyük Kalplere Etkinliği

Samsun'da otizmli çocuklara destek için düzenlenen etkinlikte el emeği kutular hazırlandı ve satıldı.

05.05.2025 20:16
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Samsunlu anne ve çocuklardan otizmli çocuklara destek

SAMSUN - Samsun'da düzenlenen "Minik Ellerden Büyük Kalplere" adlı etkinlikte, otizmli çocukların kendi el emeğiyle hazırladığı hediye kutularını alan anne ve çocuklar, daha sonra bu kutuları boyayıp süsleyerek satışa sundu.

Liv Hospital Samsun, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında anlamlı bir etkinliğe sponsor oldu. Samsun'da hayata geçirilen Minik Ellerden Büyük Kalplere etkinliği hem otizmli bireylerin sosyal hayata katılımını teşvik etmeyi hem de farkındalık oluşturmayı hedefledi. Etkinlikte otizmli çocukların kendi el emeğiyle hazırladığı hediye kutularını onlardan alan anne ve çocuklar, daha sonra bu kutuları boyayıp süsleyerek Samsun Yelken Kulübü'nde satışa sundu. Sergilenen her kutu, otizmli çocukların emeğini yansıtırken, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Satışlardan elde edilen gelir, özel eğitim materyalleri temini ve sosyal destek projelerinde kullanılmak üzere ilgili derneklere bağışlandı. Organizasyon, aileler ve gönüllüler için de duygusal ve anlamlı anlara sahne oldu.

Liv Hospital Samsun yetkilileri, sağlık alanındaki uzmanlıklarının yanı sıra toplumsal sorumluluklarını da önemsediklerini belirterek, bu tür projelere destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

"Minik Ellerden Büyük Kalplere" etkinliği, hem kalplere dokunan bir dayanışma örneği oldu hem de otizmli bireylerin üretkenliğini ve potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Toplumsal sorumluluklarımızda da öncü olmaya gayret ediyoruz"

Liv Hospital Samsun Genel Müdür Yardımcısı Hatice Bulut, "Hastane olarak yalnızca sağlık alanında değil, toplumsal sorumluluklarımızda da öncü olmaya gayret ediyoruz. Otizmli çocuklarımızın el emeğiyle hazırladığı bu anlamlı kutular, onların ne denli üretken olduklarını gösteriyor. Biz bu projeye yalnızca sponsor olmadık; kalbimizi, emeğimizi ve desteğimizi de koyduk. Her bireyin eşit fırsatlara sahip olduğu, farkındalıkla güçlenen bir toplum hayal ediyoruz" dedi.

Özel eğitim öğrencisi ve kendi el emeğiyle kutu hazırlayan Merve Mısırcı (13), "Kutuyu yaparken çok eğlendim. İnsanlar beğenince çok mutlu oldum. Annemle kutuyu gösterdik, alkışladılar. Bir tane daha yapmak istiyorum! Şimdi onları arkadaşlarımızla satacağız çok mutluyum" diye konuştu.

"Otizmli çocuklar doğru ortam ve destekle olağanüstü işler başarabilir"

Hazerfen Ahmet Çelebi Ortaokulu Özel Eğitim Öğretmeni Dilek Balcıoğlu ise "Otizmli çocuklar doğru ortam ve destekle olağanüstü işler başarabilir. Bu etkinlik, onların yalnızca izleyen değil, üreten bireyler olduklarını topluma göstermesi açısından çok kıymetliydi. Kutuları hazırlarken hem özgüvenleri arttı hem de sosyal becerilerini geliştirdiler. Liv Hospital Samsun'a, bugün bizimle olan tüm anne ve çocuklarımıza bu değerli katkıları için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Satış yapan çocuklardan Mahir Kazanci ise "Kutuyu arkadaşlarımız yaptı, bizler boyadık. Bugün de onlar için satıyoruz. Onlarla birlikte bugün hepsini satacağız. Çok mutluyuz, iyi ki birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Minik Ellerden Büyük Kalplere Etkinliği - Son Dakika

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