 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MSB, Birinci Dünya Savaşı şehidi Piyade Yüzbaşı Hasan Ali Bey'i andı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

MSB, Birinci Dünya Savaşı şehidi Piyade Yüzbaşı Hasan Ali Bey'i andı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Birinci Dünya Savaşı şehidi Piyade Yüzbaşı Hasan Ali Bey'i anma etkinliği düzenledi. MSB, sosyal medya hesabından şehitlerimize minnet ve saygılarını iletti.

31.01.2024 21:52
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSB, Birinci Dünya Savaşı şehidi Piyade Yüzbaşı Hasan Ali Bey'i andı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Birinci Dünya Savaşı şehidi Piyade Yüzbaşı Hasan Ali Bey'i andı.

MSB, Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte Birinci Dünya Savaşı şehidi Piyade Yüzbaşı Hasan Ali Bey (Bağdat) anıldı.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "O kadar dolu ki toprağın şanla, Bir değil, sanki bin vatan gibisin. Yüce dağlarına çöken dumanla Göklerde yazılı destan gibisin.

Aziz vatanımız için korkusuzca ve cansiparane mücadele ederken şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

MSB, Birinci Dünya Savaşı şehidi Piyade Yüzbaşı Hasan Ali Bey\'i andı
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade, Dünya, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel MSB, Birinci Dünya Savaşı şehidi Piyade Yüzbaşı Hasan Ali Bey'i andı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 23:13:34. #1.13#
SON DAKİKA: MSB, Birinci Dünya Savaşı şehidi Piyade Yüzbaşı Hasan Ali Bey'i andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement