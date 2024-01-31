MSB, Birinci Dünya Savaşı şehidi Piyade Yüzbaşı Hasan Ali Bey'i andı
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Birinci Dünya Savaşı şehidi Piyade Yüzbaşı Hasan Ali Bey'i andı.
MSB, Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte Birinci Dünya Savaşı şehidi Piyade Yüzbaşı Hasan Ali Bey (Bağdat) anıldı.
MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "O kadar dolu ki toprağın şanla, Bir değil, sanki bin vatan gibisin. Yüce dağlarına çöken dumanla Göklerde yazılı destan gibisin.
Aziz vatanımız için korkusuzca ve cansiparane mücadele ederken şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
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