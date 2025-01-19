Müzik Aşkı 65 Yaşında Gitarist Yaptı - Son Dakika
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Genel

Müzik Aşkı 65 Yaşında Gitarist Yaptı

Müzik Aşkı 65 Yaşında Gitarist Yaptı

65 yaşındaki Derya Nassur, Pendik Sanat Akademisi'nde aldığı eğitimle hayalini gerçekleştirdi. 'Müziğin yaşı yok' diyen Nassur, gençlere ilham veriyor.

19.01.2025 10:36  Güncelleme: 10:39
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Müzik aşkı 65 yaşından sonra gitarist yaptı

Müzik tutkusu sayesinde 65 yaşında gitar çalmayı öğrendi

İSTANBUL - Pendik'te yaşayan Derya Nassur, yıllardır içinde sakladığı müzik tutkusunu Pendik Sanat Akademisi'nde aldığı gitar eğitimiyle hayata geçirdi. 65 yaşından sonra gitarist olan Nassur, "Müziğin yaşı yok" diyerek gençlere ilham veriyor.

Pendik Belediyesi Sanat Akademisi 7'den 70'e sanata gönül veren herkese kapılarını açmaya devam ediyor. 65 yaşında gitara merak salan Derya Nassur da bunlardan biri. İki ay önce kursa kayıt yaptırmaya gelen ve başvurusu kabul edilen Derya Nassur, PESEM sayesinde içindeki müzik yeteneğini ortaya çıkardı. Nassur, daha iki aylık kursiyer olmasına rağmen performansıyla görenleri hayrete düşürdü. 'Müziğin yaşı yok' diyen Nassur ilgisi olan herkesi kurslara davet etti.

"İçinizdeki hevesi bırakmayın "

65 yaşında gitar çalmayı öğrenen Derya Nassur, "Her çeşit müziği çok seviyorum; ama gitarın tınısına bayılıyorum. A'dan Z'ye bir eğitim alacağım. Henüz 'b'lerdeyim. Herkes içindeki o hevesi bırakmasın. Yaşı başı aldım demesin. Pendik Belediyesine minnettarım. Hocamız müthiş bir eğitim veriyor." diye konuştu.

"Zamanla meyvelerini alacak"

PESEM'de her yaştan 100'ün üzerinde öğrenci olduğunu belirten Gitar Öğretmeni Numan Yüksel, Derya Nassur'un yoğun ve disiplinli bir çalışmayla gitara hakim olduğunu ifade ederek, "Kendisi zamanla bunun meyvelerini alacak. Enstrüman herkes çalabilir. Yeter ki disiplinli çalışılsın." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Müzik Aşkı 65 Yaşında Gitarist Yaptı - Son Dakika

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