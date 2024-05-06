Nikah memurunun tahammül edemediği dua müzikle kesildi - Son Dakika
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Genel

Nikah memurunun tahammül edemediği dua müzikle kesildi

İzmir'de, Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda din görevlisinin nikah öncesi dua okuma isteği kadın nikah memuru tarafından tepkiyle karşılandı. Nikah memurunun, 'Burası resmi daire dua okumanıza müsaade edemeyiz, evinizde yapabilirsiniz' diyerek elinden mikrofonu aldığı din görevlisi dua ederken, salonda yüksek sesle müzik açıldı. Salondakiler tarafından tepki gösterilen olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

06.05.2024 22:09  Güncelleme: 22:23
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Nikah memurunun tahammül edemediği dua müzikle kesildi

İZMİR - İzmir'de, Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda din görevlisinin nikah öncesi dua okuma isteği kadın nikah memuru tarafından tepkiyle karşılandı. Nikah memurunun, "Burası resmi daire dua okumanıza müsaade edemeyiz, evinizde yapabilirsiniz" diyerek elinden mikrofonu aldığı din görevlisi dua ederken, salonda yüksek sesle müzik açıldı. Salondakiler tarafından tepki gösterilen olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda, nikah öncesi kadın nikah memuru ile din görevli arasında dua krizi yaşandı. Aile tarafından salona davet edilen ve nikah öncesi eline aldığı mikrofonla dua okumak isteyene din görevlisine, nikah memuru engel olmak istedi. "Burası resmi daire dua okumanıza müsaade edemeyiz, evinizde yapabilirsiniz" diyerek din görevlisinin elinden mikrofonu alan kadın nikah memuru geri çekilirken, hoca ise mikrofonsuz şekilde dua okumaya başladı. Hoca dua ederken bir anda salonda son ses müzik açılırken, misafirlerin müzik gürültüsü arasında 'amin' diyerek duaya katıldığı ve nikah memurunu 'ıslıkla alkışlayarak' protesto ettiği olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Nikah memurunun tahammül edemediği dua müzikle kesildi - Son Dakika

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