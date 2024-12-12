Nikah Salonlarında 12.12.2024 Yoğunluğu - Son Dakika
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Genel

Nikah Salonlarında 12.12.2024 Yoğunluğu

Çiftler, 12.12.2024 tarihini özel bir gün olarak seçerek nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu. Kocasinan Belediyesi Nikah Memuru, bu tarihin özellikle tercih edilmesi nedeniyle birçok çiftin bu günde nikahlandığını aktardı.

12.12.2024 21:59
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Nikah salonlarında '12.12.2024' yoğunluğu: 12 nikah kıyıldı

KAYSERİ - Hayatlarını bileştirerek dünya evine girmek isteyen çiftler, nikah günlerinin özel olmasını istedikleri için 12.12.2024 tarihini tercih ederken, nikah salonlarında da yoğunluk oluştu.

Nikahı için özel bir tarih olmasını istediğini söyleyen Esra Değirmenci, "Bu özel anımızı özel bir tarihle taçlandırmak istedik. O yüzden de bu tarihi seçtik" dedi.

Yine özel bir tarihte dünya evine giren Selçuk Değirmenci de, "Bugün özel ve güzel bir gün. Biz de bu özel günümüzü böyle özel bir tarihle taçlandırdık" ifadelerine yer verdi.

Sıralı gelen günlerde daha fazla yoğunluk olduğunu söyleyen Kocasinan Belediyesi Nikah Memuru Alper Çandıroğlu ise, "Bu şekilde sıralı gelen günlerde yoğunluk oluyor. 12.12.2024 tarihi kış dönemine gelmesine rağmen ki çiftler için her gün özel ama böyle sıralı gelen günlerde de hem bizim hem de çiftler için özel oluyor ve bu günleri istiyorlar. Biz de olabildiğince salonumuzun saatleri el verdiği sürece yardımcı olmaya çalışıyoruz. Diğer günlere nazaran daha yoğun bir gün. Birçok çiftimiz 12.12'yi tercih ettiler. Bugün 12 nikahımız vardı öğleden öncesinde ve bu saatten sonra da yine devam edeceğiz nikahlara. Çiftlerimize bu mutlu günlerinde de şahitlik etmiş oluyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Nikah Salonlarında 12.12.2024 Yoğunluğu - Son Dakika

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