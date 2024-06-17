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Oltaya yavru köpekbalığı takıldı

Mersin'de amatör balık avlayan bir kişinin oltasına takılan yaklaşık 70 santimetre boyundaki yavru köpekbalığı kaçtı

MERSİN - Mersin'de çıktığı motoryat gezisinde amatörce balık avlayan Mehmet Ural'ın oltasına yaklaşık 70 santimetrelik yavru köpekbalığı takıldı. Tekneye çıkarılmaya çalışılan köpek balığı oltadan kurtulup kaçarken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Turizm işiyle uğraşan Ural, arkadaşları ile beraber gezmek için Kumkuyu Marina'dan motoryat ile ayrıldı. Narlıkuyu açıklarına geldiklerinde balık tutmaya karar veren Ural ve arkadaşları denize olta attı. Oltaya ağır bir şeylerin takılması üzerine heyecanlanan Ural ve arkadaşları bir taraftan oltayı denizden çekerken, diğer taraftan da o anı cep telefonu ile kayda almaya başladı. Ural'ın güçlükle çektiği oltanın ucunda yavru köpekbalığı çıktı. Tekneye alınmaya çalışılan köpekbalığı oltadan kurtularak denize düştü ve gözden kayboldu.

"Büyüklüğü yaklaşık 60-70 santimetre vardı"

Ural, olay günü arkadaşları ile Kumkuyu Marina'dan arkadaşlarıyla beraber motoryatla geziye çıktıklarını söyledi. Giderken de 'belki balık yakalarız' diyerek denize olta attıklarını anlatan Ural, "Narlıkuyu civarına geldiğimizde yaklaşık 250-300 metre açıkta oltamıza bir şey takıldı. 'Acaba kayaya falan mı takıldı' dedik. Sonra ben oltayı çekiyorum, o çekiyor, ben çekiyorum, o çekiyor derken üzerimize doğru balık geldiğini anladık. Bir balık yakaladığımızı anladık. Teknemize yanaştığında gördük ki köpek balığı. Tekneye aldık ama öyle bir çırpındı ki kaçtı. Büyüklüğü yaklaşık 60-70 santimetre vardı. Şaşırdık ve ürktük" dedi.