Oto pazarında satıcı çok, alıcı yok - Son Dakika
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Genel

Oto pazarında satıcı çok, alıcı yok

Oto pazarında satıcı çok, alıcı yok

Kahramanmaraş'ta oto pazarında yoğunluk yaşanırken araç satışının az olduğu belirtiliyor. Vatandaşlar, fiyatların yüksek olduğunu ve alıcıların az olduğunu ifade ediyor. Deprem bölgesi olmamızın da etkisiyle satışlar düşüş gösteriyor.

26.02.2024 00:26  Güncelleme: 00:31
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Oto pazarında satıcı çok, alıcı yok

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta oto pazarında yoğunluk yaşanırken araç satışının az olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş Oto Galericiler Sitesi'nde pazar günleri kurulan oto pazarında yoğunluk hakim. Araçlarını satışa sunan vatandaşlarsa müşteri bekliyor. Satıcının çok, alıcının ise az olduğunu ifade eden vatandaşlar, fiyatların yüksek olduğunu belirtiyor.

Otomobil almak istediğini söyleyen Muhammet Güllü, "Piyasa çok durgun. Ne alan ne de satan var. Deprem bölgesindeki illerin içinde tek bizim ilimizde fiyatlar yüksek diye düşünüyorum" dedi.

Satıcı Furkan Arıcı ise, "Aracını satan vatandaşlar aracını fiyat ekleyerek satıyor. Piyasada temiz araç bulmak da sıkıntı. Zaten deprem bölgesi olduğumuz için herkes evine barkına harcamaya başladı. Satışlar diplerde" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Oto pazarında satıcı çok, alıcı yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oto pazarında satıcı çok, alıcı yok - Son Dakika
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