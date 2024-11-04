Pursaklar'da Bilim Şenliği Başladı - Son Dakika
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Pursaklar'da Bilim Şenliği Başladı

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği, Pursaklar Çarşamba Kapalı Pazar Alanı'nda başladı. 3-5 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik, bilimseverleri birçok atölye ve bilim gösterisi ile buluşturacak.

04.11.2024 22:13
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Pursaklar'da bilim rüzgarı

ANKARA - Birçok deneyap atölyesinin bulunduğu TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği başkentte başladı.

Pursaklar Belediyesi tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Pursaklar Çarşamba Kapalı Pazar Alanı'nda başladı. "Keşfet, eğlen, öğren" sloganı ile hazırlanan bilim şenliği 3-5 Kasım tarihlerinde bilimseverleri ağırlayacak.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği, sergiler, atölyeler ve bilim gösterileri ile birlikte birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Bilim şenliği açılış konuşmasında bilim sınıflarını ve dene yap atölyelerini 2022 yılı itibari ile açıldığını aktaran Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "2022'den 2024'e kadar 7 bin 948 atölye etkinliği düzenledik. 136 bin 790 öğrencimize ulaştı. Ayrıca TeknoFest ve Bilim Şenlikleri gibi atölye dışı etkinliklerde 64 bin 777 öğrencimiz bilim ve teknoloji ile buluştu. Toplamda 201 bin 567 öğrencimize hizmet vermiş olduk. Dene Yap Atölyemiz ise 2 Nisan 2022'de hizmete başlamış olup bu süreçte, siber güvenlik, enerji teknolojileri, tasarım ve üretim, yapay zeka, mobil uygulama, yazılım teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri, robotik kodlama, ileri robotik elektronik programlama gibi 11 farklı alanda eğitim veriyor. 44 ortaokul ve 40 lise öğrencimizi de mezun ettik. Bugün geldiğimiz rakam itibari ile yüz binlerce kişiye hizmet ettiğimiz görülüyor. Bıkmadan, usanmadan öğrencilerimizi teknoloji ve bilimle buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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