Rabat Manastırı Hafta Sonları Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Rabat Manastırı hafta sonları ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor

ARTVİN - Artvin'in Ardanuç ilçesinde bulunan tarihi Rabat Manastırı, hafta sonları ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Bulanık köyünün Çamlık (Rabat) Mahallesi'nde bulunan tarihi Rabat Manastırı, hafta sonları ziyaretçi ağırlıyor. Doğayla iç içe konumu ve tarihi dokusuyla öne çıkan yapı, özellikle kültür ve tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.

Ardanuç ilçe merkezine 17 kilometre mesafede yer alan manastır, yöredeki diğer kiliselerle benzer mimari özellikler taşıyor. Yapının, Ortaçağ'da bölgeye hakim olan Bagratlı Krallığı tarafından inşa edildiği tahmin ediliyor. Manastırın mimarisinde, Ortaçağ dönemine özgü olarak iç planı dışa yansıtan üçgen nişler dikkat çekiyor. Nadir olarak kubbe kasnağında kullanılan bu mimari öğelere, Rabat'ta sıklıkla rastlanıyor. Ayrıca, her iki cephede kabartma bitki motifleriyle bezenmiş kesme taş işçiliği göze çarpıyor.

10. veya 11. yüzyılda yapıldığı değerlendirilen manastırın içinde bulunan gizli geçitlerin, Bulanık Deresi'ne kadar uzandığı biliniyor. Ancak bu geçitlerin büyük kısmı zamanla zarar görmüş durumda. 16. yüzyılın sonunda terk edilen yapının günümüze yalnızca kilise bölümü ulaşabilmiş.

Hafta sonları artan ziyaretçi ilgisinin bölge turizmi açısından oldukça önem kazanırken, Rabat'ın korunarak gelecek nesillere aktarılması planlanıyor.