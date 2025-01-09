Şahinbey'de Bozuk Gıda Satan Marketler Kapatılacak - Son Dakika
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Şahinbey'de Bozuk Gıda Satan Marketler Kapatılacak

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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bozuk ve tarihi geçmiş ürün satan marketler için kapatma cezası uygulayacaklarını duyurdu. Ayrıca, vatandaşlara uygun fiyatlarla et sunacak 'et market' açacaklarını belirtti.

09.01.2025 14:32  Güncelleme: 14:36
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Şahinbey'de bozuk ve tarihi geçmiş ürün satan marketler kapatılacak

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Şahinbey Belediyesi, uygun et satacak olan 'et market' açacak

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bozuk ve tarihi geçmiş ürün satan market ve işletmelere kapatma cezası verileceğini, ihlalin tekrar edilmesi durumunda ise ruhsatın tamamen iptal edileceğini açıkladı. Tahmazoğlu, belediye olarak vatandaşlara uygun et satmak için et market açacaklarını da müjdeledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın sağlığı ile oynayan, bozuk ve tarihi geçmiş ürün satan marketler ile diğer işletmelere yönelik ciddi yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı. Mehmet Tahmazoğlu, bozuk ve tarihi geçmiş ürün satan işletmelere kapatma cezası verileceğini, ihlalin tekrar edilmesi durumunda ise ruhsatın iptal edileceğini açıklarken vatandaşın uygun ete ulaşımını kolaylaştırmak için et market açacaklarını da müjdeledi.

"6 ayda 31 bin 500 iş yerini denetleyerek 3 bin 102 iş yerine yasal işlem uyguladık"

İlçede son aylarda yapılan gıda denetimleri ile ilgili verileri paylaşan Mehmet Tahmazoğlu, "Son 6 ayda 31 bin 500 iş yerini denetledik. Bu denetimlerde 3 bin 102 iş yerine yasal işlem uygulandı. ve yine yapmış olduğumuz bu denetimlerde 181 bin adet son kullanma tarihi geçmiş bozuk gıdaya el koyduk ve bunları imha ettik. Yaklaşık 30 ton civarında da bozuk gıdaya el koyduk" dedi.

"Israrla bozuk ve tarihi geçmiş ürün satan marketler kapatılacak"

Bozuk ve tarihi geçmiş ürün satan marketlere kapatma cezası verileceğini vurgulayan Tahmazoğlu, "Amacımız iş yerlerine ceza yazmak değil ancak belediye kanunu bize vermiş olduğu yetkiye dayanarak halkımızın esenliği, huzuru, sağlığı ve düzenin sağlanması adına belediye meclisimizde bu ay yeni bir karar aldık. Almış olduğumuz kararla bozuk gıda satan ya da son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerlerine bundan sonra birinci tespitte 3 gün, ikinci tespitte 1 hafta kapatma cezası vereceğiz. Bir yıl içinde 3 defa bir iş yeri ceza alırsa o iş yeri faaliyetten men edilecek. Ruhsatını iptal edeceğiz. O şubenin çalışmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Şahinbey ilçemizde bozuk gıda satılmasına izin vermeyeceğiz"

Yapılan denetimlerin halkın sağlığını koruma amaçlı olduğunu belirten Tahmazoğlu, "Buradaki amacımız vatandaşımızın sağlığını korumak ve düzeni sağlamak. Onun için bütün marketlere biz üç gün içerisinde tebligatta bulunduk. Bundan sonra asla ve asla Şahinbey ilçemizde bozuk gıda satılmasına izin vermeyeceğiz. Bunu yapmak isteyenlerin 2 defa değil 10 defa düşünmesi gerekecek. Bu konuda kararlıyız, ekiplerimiz hazır. Denetimlerimize de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız bir şekilde devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Et market açarak vatandaşımızın piyasa fiyatlarının çok daha altında ete ulaşmasını sağlayacağız"

Belediye olarak vatandaşlara uygun et satmak için et market açacaklarını da müjdeleyen Başkan Tahmazoğlu, "Vatandaşımızın daha ucuz gıdaya özellikle ete ulaşması bizim için önemli. Bu anlamda belediye olarak et market açacağız ve akabinde de bunun sayısını daha da arttıracağız. Şu anda piyasada satılan et fiyatının çok daha altında vatandaşımızın nete ulaşmasını sağlayacağız. Bu konudaki çalışmalarımız son noktaya geldi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Şahinbey'de Bozuk Gıda Satan Marketler Kapatılacak - Son Dakika

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