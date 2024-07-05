Sakarya semalarında görülen cisim heyecanlandırdı - Son Dakika
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Genel

Sakarya semalarında görülen cisim heyecanlandırdı

Sakarya semalarında görülen cismi görenler telefona sarıldı. Göktaşı olduğu iddia edilen cismin gökyüzünü aydınlattığı anlar saniye saniye kaydedildi. Sakarya ve birçok ilde gökyüzünde beliren ve düşen cisim, geceyi gündüze çevirdi. Cismin düştüğünü görenler, o anları telefonlarıyla kaydetti.

05.07.2024 23:20
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Sakarya semalarında görülen cisim heyecanlandırdı

Gören telefona sarıldı: O anlar saniye saniye kaydedildi

SAKARYA - Sakarya semalarında görülen cismi görenler telefona sarıldı. Göktaşı olduğu iddia edilen cismin gökyüzün aydınlattığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Sakarya ve birçok ilde gökyüzünde görülen cisim heyecanlandırdı. Gökyüzünde belirerek düşen ve göktaşı olduğu iddia edilen cisim adeta geceyi gündüze çevirdi. Cismin düştüğünü görenler telefonlara sarılarak o anları saniye saniye kaydetti.

Kaynak: İHA

Sakarya, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Sakarya semalarında görülen cisim heyecanlandırdı - Son Dakika

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