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Sakarya semalarında görülen cisim heyecanlandırdı

Gören telefona sarıldı: O anlar saniye saniye kaydedildi

SAKARYA - Sakarya semalarında görülen cismi görenler telefona sarıldı. Göktaşı olduğu iddia edilen cismin gökyüzün aydınlattığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Sakarya ve birçok ilde gökyüzünde görülen cisim heyecanlandırdı. Gökyüzünde belirerek düşen ve göktaşı olduğu iddia edilen cisim adeta geceyi gündüze çevirdi. Cismin düştüğünü görenler telefonlara sarılarak o anları saniye saniye kaydetti.