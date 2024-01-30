Santa Maria Kilisesi saldırısında kullanılan silah parçaları ormanda bulundu

Santa Maria Kilisesi saldırısında kullanılan silah parçalarından bir kısmı ormanlık alanda bulundu
Kemerburgaz - Bahçeköy bölgesinde 2 kilometrekarelik ormanlık alanda gerçekleştirilen çalışmalarda parçalanmış halde kuru sıkıdan bozma silah, kar maskesi ve mont bulundu
İSTANBUL - Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının ardından Kemerburgaz-Bahçeköy bölgesinde 2 kilometrekarelik alanda yapılan çalışmalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir silah ile parçalanmış halde kuru sıkıdan bozma başka bir silah, kar maskesi ve mont bulundu.
Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda kurşunların hedefi olan Tuncer Cihan isimli kişinin hayatını kaybetmesinin ardından olayı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu T.D. isimli 2 tetikçi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 51 şüpheliden, yabancı uyruklu 23 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmişti. Yakalanan 3'ü Türk toplam 28 şüphelinin polisteki sorgusu devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü birimleri, Kemerburgaz-Bahçeköy bölgesinde delil araştırmalarını sürdürüyor.
2 kilometrelik alanda 300 polis çalışma yapıyor
2 kilometrekarelik alanda 300 polisin görev yaptığı öğrenildi. Ayrıca hiçbir detayı atlamayan polis ekipleri, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir silah ile parçalanmış halde kuru sıkıdan bozma bir silah, olay sırasında kullanılan kar maskesi ve şüphelilerden birine ait mont buldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı sıra tansiyon yükseldi. Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. Ak Parti Milletvekili Alpay Özalan, karara tepki gösterenlere engel olmaya çalıştı.
Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini eleştirdi.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunması ortalığı karıştırdı. Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren bazı milletvekilleri TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın olduğu kürsüye yürüdü. Bazı vekiller ise kürsüye Anayasa kitapçığı fırlattı. O anlar kameralara tarafından saniye saniye kaydedildi.
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hüküm TBMM'de okundu ve vekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu esnada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Karara engel olmak isteyen vekiller kürsüye yürürken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın ellerini açarak onlara engel olmak istediği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
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