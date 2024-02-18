Sarıkamış'ta sarıçam ağaçları arasında kayak keyfi
Kayaklarını kapan vatandaşlar Sarıkamış'a akın etti
KARS - Sarıkamış'ta kayak pistlerinde kar kalınlığının 180 santimetreyi bulmasıyla kayak keyfi yaşanıyor.
Kayak severler Sarıçam ağaçları arasında, kristal kar üzerinde sevdikleriyle birlikte kaymanın keyfini çıkarıyor. Yüzlerce insanın yoğun ilgi gösterdiği Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki doluluk ise turizmcilerin yüzünü güldürdü.
Hafta sonunu fırsat bilen kayak severler, kar kalınlığının 180 santimetreye ulaştığı, çığ tehlikesin olmadığı, kristal karı, sarıçam ormanları ve uzun kayak pistleriyle dünyanın en güvenli kayak merkezlerinden birisi olan 2 bin 634 rakımlı Sarıkamış Kayak Merkezi'nin zirvesinde gönüllerince kayma imkanı buldu.
"Sarıkamış'ın manzarası çık güzel"
Sarıkamış'a Bursa'dan geldiğini ifade eden Ali Turna, "Bursa'dan geldik, Kars'ı dolaşmaya, gezmeye, Bursa'da kayak yaptım. Ama Sarıkamış'ın manzarası, doğası, Kars'ın gezi kültür teması çok daha güzel, bilmeyen, tanımayanları Sarıkamış'a bekliyoruz" dedi.
"Kayak Sezonu Mart sonuna kadar uzayacak"
Hafta sonunu Sarıkamış'ta kayak yaparak geçiren Vali Ziya Polat, Sarıkamış'ta kayak kaymanın ayrıcalık olduğunu kaydetti.
Vali Ziya Polat, "Turizmin ana hedefi kayak turizmi Sarıkamış'ta, tabi bunun olması için de kar olması lazım. Şükür bereketli bir kar yağışı yaşadık bu sene, şuan pislerimizde her hangi bir sıkıntı yok. Biz sezonu uzatabildiğimiz kadar uzatacağız. Mart'ın sonuna kadar sezon uzayacak görünüyor. Gelen insanımız mutlu, otelcimiz mutlu, bizler mutluyuz. İnşallah kristal karlar diyarının keyfini tüm insanımız, yerli ve yabancı tüm insanımız yaşamasını istiyoruz. Burası doğa harikası bir yer. Sarıçamlar arasında kaymanın keyfini ender bulabilirsiniz. Tabi Sarıkamış bir marka değeri oldu, olmaya da devam ediyor. Biz bu marka değeri üzerinden neler yağabiliriz onun çalışması içerisindeyiz" diye konuştu.
Sarıkamış Kayak Merkezi'nin zirvesine çıkan kayak severler, beyaza bürünmüş sarıçam ormanları arasında, kristal kar üzerinde, kayak ve snowboard ile kaydı.
Sarıkamış Kayak Merkezi, birisi kapalı 5 telesiyej, toplam uzunlukları 33 kilometreyi bulan 9 pistte kayak severlere hizmet veriyor.
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