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Şiddet uygulanarak çenesi kırılan kedinin tedavisi sürüyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta şiddet uygulanması sonucu çenesi kırıldığı değerlendirilen sahipsiz kedinin veteriner kliniğindeki tedavisi sürüyor.

Zonguldak'ta sahipsiz bir kedinin çenesinin kırık, dişlerinin ise dağıldığı görülen vatandaşlar; durumu hayvansever Seda Mercan'a iletti. Mercan'ın yönlendirmesi üzerine yaralı kedi kutu ile veteriner kliniğine getirildi.

Şiddet görmesi sonucu çenesinde kırık olduğu değerlendirilen kedi; sağlık durumunun ağır olması sebebiyle bir süre gözlem altında tutuldu. Ameliyata alınan kedinin çenesine plak uygulaması yapılırken serklaj telleriyle sabitleme işlemi de gerçekleştirildi.

Kedinin sağlık durumu hakkında konuşan veteriner hekim Fatih Yaman, "İlk geldiği zaman operasyonu kaldırabilecek bir durumda değildi. Çok özel bir şekilde, bir bebekle nasıl ilgileniyorsak onunla o şekilde ilgilendik. Çok güçlü bir kedi. O bizden vazgeçmedi, biz de ondan vazgeçmedik. Çenesine hem plaka uygulandı hem de serklaj telleriyle sabitleme işlemi gerçekleştirildi. Düşündüğümüzden çok başarılı bir sonuç elde ettik. Operasyondan sonra 2-3 gün boyunca sıvı gıdalarla beslemeye devam ettik. Şimdi eski gücüne kavuştu. Daha da iyi olacak. Şimdi yemek yiyebiliyor. Her şey yolunda gidiyor. Tedavinin tamamen sonuca ulaşmasının belli bir yolu var. Tedavisi şu an iyi gidiyor" dedi.

Kediyi ilk gördüğünde durumuna ağladığını anlatan hayvansever Seda Mercan, "Uzun bir tedavi süreci var. İnanılmaz şekilde düzeldi. Aldığımda çok üzülmüştüm, hatta ağlamıştım. Hayvanın halini gördüğümde inanamadım. 'İmkansız, düzelmeyecek.' derken hayata tutundu. Veteriner hekimlerimiz inanılmaz bir özveri ve titizlikle çalıştılar. Gece gündüz baktılar ve şimdi bu halde. Ağzı da düzeldi, yemek yemeğe başladı, suyunu içiyor." İfadelerine yer verdi.