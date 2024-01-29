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Siirt'te kardan kapanan mezrada rahatsızlanan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Siirt'te kardan kapanan mezrada rahatsızlanan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezrada rahatsızlanan 31 yaşındaki hamile kadın, Siirt İl Özel İdaresi'nin yaptığı çalışma ile hastaneye kaldırıldı. Nallıkaya köyü Turgutlu mezrasında ikamet eden Rebia Caylı'nın yakınları, yolun kar ve tipi nedeniyle kapalı olduğunu belirterek yardım istedi. Siirt İl Özel İdaresi'nin çalışmaları sonucunda hamile kadın 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Siirt\'te kardan kapanan mezrada rahatsızlanan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı
29.01.2024 - 23:24,
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Siirt'te kardan kapanan mezrada rahatsızlanan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı

SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezrada rahatsızlanan hamile kadın, Siirt İl Özel İdaresi'nin yaptığı çalışma ile hastaneye kaldırıldı.

Şirvan ilçesi Nallıkaya köyü Turgutlu mezrasında ikamet eden 31 yaşındaki hamile kadın Rebia Caylı rahatsızlandı. Yakınları, yol kar ve tipiden kapalı olduğu için Siirt İl Özel İdaresi'nden yardım istedi. Yapılan çalışmaların ardından hamile kadın 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA
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