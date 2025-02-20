Şişli Belediyesi Kara Kışta İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor - Son Dakika
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Şişli Belediyesi Kara Kışta İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor

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Şişli Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlattığı Kış Destek Paketi'ne 10 binin üzerinde başvuru aldı. Pakette fatura desteği, gıda yardımı, kışlık bot ve mont dağıtımı gibi çeşitli yardımlar bulunuyor. Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, dayanışmanın artarak devam edeceğini belirtti.

20.02.2025 11:01  Güncelleme: 11:07
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Şişli Belediyesi kara kışta vatandaşları yalnız bırakmadı: 10 bin kişi başvurdu

İSTANBUL - Şişli Belediyesi'nin geçim zorluğu yaşayan vatandaşlara yönelik başlattığı 3 aylık fatura desteğinin yanı sıra, bot, mont, battaniye, gıda ile konutlarda bakım ve tamirat desteğini içeren 'Kış Destek Paketi'ne 10 binin üzerinde vatandaş başvurdu. Destekler, Şişli'deki ihtiyaç sahiplerine tek tek ulaşmaya başladı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Biz, sokağın, pazarın, yurttaşın gerçek gündemini görüyoruz. Bu dayanışma ruhu Şişli'de artarak devam edecek. Kara kışta, Şişli Belediyesi, Şişlililerin yanında olacak" dedi.

Şişli'de ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik başlattığı Kış Destek Paketine, 24 Ocak - 15 Şubat tarihleri arasında, 10 binden fazla başvuru gerçekleşti. Kış destek paketi kapsamında ocak, şubat ve mart olmak üzere, aylık bin 500 liralık fatura desteği yer alırken, hane bazlı olarak verilen yardımdan yararlanabilmek için hane gelirinin asgari yaşam düzeyinin altında olması ve hane dışında başka bir ev ya da 15 yaş altı araç bulunmaması gibi bazı kriterler arandı. Fatura desteği ödemeleri, IBAN üzerinden veya T.C. kimlik numarasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılmasına başlandı.

Battaniye ve gıda desteği

Fatura desteğinin yanı sıra, kışın zorlu şartlarına karşı ek bir yardım olarak Şişli Belediyesi Sosyal İnceleme Komisyonu tarafından tespit edilen ailelere gıda ve battaniye desteği sağlandı.

Öğrencilere bot ve mont desteği

Şişli Belediyesi, ayrıca ilçedeki devlet okullarına giden ihtiyaç sahibi ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik de kışlık bot ve mont dağıtımı gerçekleştirildi.

"Kara kışta Şişli Belediyesi, Şişlililerin yanında"

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Şişli'de dayanışma ruhunun artarak devam edeceğini söyledi. Şahan, "Şişli'de, 'Kara kışta, Şişli yanında' kampanyasıyla vatandaşlarımıza pek çok alanda destek açıkladık. Bu desteğin içerisinde fatura desteği, battaniye desteği, konutlarda basit tamir, tadilat, onarım desteği var. Çocuklarımıza bot ve mont desteği var. 10 bin vatandaşımız, şu anda bu desteklerden faydalanmaya başladı. Biz, sokağın, pazarın, yurttaşın gerçek gündeminin gerçekten bu krizler olduğunu görüyoruz. Vatandaşımızın yanındayız, vatandaşımızla dayanışarak bu süreçleri aşacağız. Bu dayanışma ruhu Şişli'de artarak devam edecek. Kara kışta, Şişli Belediyesi, Şişlililerin yanında" ifadelerini kullandı.

Konutlarda bakım ve tadilat desteği

Şişli Belediyesi, sadece maddi yardımlar ile sınırlı kalmayıp, kışın evlerinde basit tadilat ihtiyacı duyan ailelere de destek oluyor. Bu kapsamda, evlerde kalorifer peteği temizliğinden, cam ve kapı kenarlarına izolasyon yapımına kadar tadilat hizmeti veriliyor. Bu hizmetler, hem kış aylarında ısınma sorunlarını azaltmayı hem de vatandaşların yaşam alanlarını daha konforlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Şişli'den Anadolu'ya dayanışma köprüsü

Şişli Belediyesi Kış Desteği kapsamında, Anadolu'nun farklı bölgelerine de ihtiyaç sahibi öğrenciler için 10 binin üzerinde kışlık bot ve mont gönderdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Şişli Belediyesi Kara Kışta İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor - Son Dakika

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