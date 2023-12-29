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Şişli'de yılbaşı öncesi asayiş denetimleri devam ediyor

Şişli'de polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde aranması bulunan 4 şahıs ve 1 düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alınırken, trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda, kurallara uymayan sürücülere toplam 104 bin 770 TL para cezası uygulandı.

Şişli\'de yılbaşı öncesi asayiş denetimleri devam ediyor
29.12.2023 - 20:53,
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Şişli'de yılbaşı öncesi asayiş denetimleri devam ediyor

İSTANBUL - Şişli'de polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde aranması bulunan 4 şahıs ve 1 düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alınırken, trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda, kurallara uymayan sürücülere toplam 104 bin 770 TL para cezası uygulandı.

Şişli'de yılbaşı öncesi asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Güvenlik Büro, Motosikletli Polis Timleri ve Devriye Ekipler Amirliği ekipleriyle, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri görev aldı.

Ekipler, denetim çerçevesinde şüpheli görülen şahıslara GBT sorgusu ve üst araması yaptı. Durdurulan araçlar ve motorların bagaj hazneleri ve saklama kabini olarak kullanılabilecek alanları ise didik didik arandı. Şişli ilçesinin 15 noktasında gerçekleştirilen uygulamada, yüzlerce şahıs, onlarca araç ve motor denetlendi. Ekiplerce yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamalarında çeşitli suçlardan aranmaları bulunan 4 şahıs ile düzensiz göçmen olduğu tespit edilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Araçlar ve şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve narkotik madde ele geçirildi. Öte yandan, trafik ekiplerince yapılan denetimlerde toplamda 104 bin 770 TL ceza yazıldı.

Kaynak: İHA
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