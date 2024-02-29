Sivas'ta terk edilen okul köy odasına dönüştü

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Dışı okul, içi konak

Sivas'ta terk edilen okul köy odasına çevrildi, halen duvarlarında kara tahtası asılı olan okul şimdi köy sakinlerini ağırlıyor

SİVAS - Sivas'ın Ortatopaç köyünde kullanılamaz halde olan okul, köylülerin çaba ve çalışmaları sonucunda konak haline dönüştürüldü.

Köyden şehirlere göçün artmasıyla birlikte köy okullarındaki öğrenci sayısında büyük azalmalar yaşandı. Hal böyle olunca köy okulları da bu durumdan nasibini aldı. Köylerde nüfusun gittikçe azalmasıyla birçok köy okulu kapandı. Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortatopaç köyünde bulunan okul bir zamanlar öğrencilerin sesleriyle yankılanırken günümüzde ise boş kaldı. Zamanla harabeye dönen okul devlet ve köylülerin destekleriyle yenilenerek köy konağına dönüştürüldü. Okul orijinalliğini koruyarak dıştan okulu andırsa da şimdilerde köy konağı olarak hizmet veriyor.

"Orijinal kara tahtası bile duruyor"

Ortatopaç köyü Muhtarı Rüstem Dağdeviren, köy okulunun kara tahtasının hala durduğunu ifade ederek, "Bu yapı daha önceden köy okuluydu ve yüze yakın öğrenci burada eğitim alıyordu. Daha sonra tabi ekonomik şartlar nüfusların çoğalması toprakların az olması insanları şehre göçe zorladı,böyle olunca da burada öğrenci kalmadı. Daha sonra burada bulunan öğrencilerde Şarkışla'ya taşımalı olarak götürüldü. Köy konağı ihtiyacımız vardı. Okulu konağa dönüştürdük. Hüzünler sevinçler bu konakta yaşanıyor. Düzenlemeler yaptık. Okul 2012 yılında orijinalliğini kaybetmeden köy konağı olarak hayata geçirildi. Takılan kara tahtası bile halen durmakta. Devletin katkısı ve köylülerimizin yardımlarıyla bahçe düzenlemesini, kamelyalar yaptık. İnsanlar yağmurdan, yaz aylarında sıcaktan korunuyor. Bahçede bulunan lojmanın bir tarafını misafir evi olarak düzenledik, arka tarafını aşevi olarak yaptık. Yemeklerimiz burada pişiyor, yemekler burada yeniyor. Taziyeler, şenlikler hep burada yapılıyor, köy halkı için çok verimli bir hale geldi" dedi.