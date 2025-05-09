Sultangazi Belediyesi Anneler Günü'nde Filistinli kadınları unutmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Sultangazi Belediyesi Anneler Günü'nde Filistinli kadınları unutmadı

Sultangazi Belediyesi Anneler Günü'nde Filistinli kadınları unutmadı Sultangazi Belediyesi tarafından 3 gün boyunca devam edecek Anneler Günü programının açılış töreni düzenlendi.

09.05.2025 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Belediyesi Anneler Günü'nde Filistinli kadınları unutmadı

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi tarafından 3 gün boyunca devam edecek Anneler Günü programının açılış töreni düzenlendi. Programa katılan anneler, Filistin annelerine mektup yazıp alandaki panoya asarken, katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı.

Sultangazi Belediyesi, Anneler Günü'nde de Filistin'i unutmadı. 3 gün boyunca devam edecek Anneler Günü programının açılış töreni Sultangazi Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlendi. Hanzala Kültür Sanat ve Özgürlük Sezonu kapsamında Filistinli annelere atfedilen, programının açılış töreni katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Programa Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı'nın eşi Hatice Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Anneler Günü teması içeren video gösterimi ile başladı. Program,"Sana bir sarılabilir miyim anne?" isimli şiiri okunurken ardından protokol konuşmaları ile devam etti. Davranış Bilimleri Uzmanı Şengül Yiğit ise, "Anne Kalbi Her Coğrafyada Aynı Ritimde Atar" söyleşisi ile ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Yiğit, kendine has üslubuyla modern dünyanın kadınlar üzerindeki etkisine de değindi. Öte yandan salona gelen işaret dili uzmanı engelli annelere konuşulanları sahnede anlattı.

Filistinli annelere mektuplar yazıldı

Salonun girişinde Sultangazili annelerin Filistinli anneler için hazırladığı mektuplar asıldı. Evladını kaybeden anneler ve annelerini kaybeden evlatlar için yazılan mektuplar görenleri duygulandırdı.

Balonlar Filistin annelerine

Program sonunda Sultangazi Belediyesi'nin önünden Filistin'de şehit olan anneleri temsilen getirilen balonlar Özgür Filistin için gökyüzüne bırakıldı.

Hafta sonu dopdolu etkinlikler

Hafta sonu boyunca etkinlikler Sanat Sokağı'nda devam edecek. Müzik dinletisinden hediye yapım atölyelerine, sanat atölyelerinden sergi ve satış alanlarına hafta sonu boyunca birbirinden renkli etkinlikler Sultangazililerle buluşacak. Hem çocuklara hem de annelere yönelik atölyelerde rengarenk etkinlikler gerçekleştirilecek.

"Kadın sadece çocuk yetiştirmez, bir toplumunun geleceğini de yetiştirir"

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, "Sultangazi Belediyesi olarak bu sene aile yılı olması sebebiyle Anneler Günü etkinliğimizin bugün başlangıcı. Sanat sokağı etkinliğimizde aileyi içine alan birçok etkinliğimiz olacak. Orda çocuklarımız babaları ile birlikte annelere hediyeler hazırlayacaklar. Annelere ve çocuklara yönelik 2 gün boyunca etkinliklerin olduğu sanat sokağımıza sizleri bekliyoruz. Kadının gelişimine katkı veren neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Kadın sadece çocuk yetiştirmez, bir toplumunun geleceğini de yetiştirir. Kadın ne kadar bilinçli bir anne olabilirse günümüzde yaşadığımız kötü olan hiç bir şey olmaz. Çünkü çocuklarımızı oma göre yetiştiririz. Kadınlarımıza özel yatırım yapıyoruz" dedi.

"Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'dan razıyız"

Etkinliğe katılan Hayriye Güneş, "Program çok güzeldi. Sultangazi Belediyesi ve Abdurrahman Bey hiç bir zaman bizi unutmadı. Her zaman Sultangazi'ye yüzde yüz değer verdiler. Her etkinlikte güzel bir şekilde buradan ayrıldık. Çocuklarımız, biz ve büyükler hepimiz Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'dan razıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Anneler Günü, Sultangazi, Filistin, Belediye, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Sultangazi Belediyesi Anneler Günü'nde Filistinli kadınları unutmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim
Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor
112’ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı Cezası artırıldı 112'ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı! Cezası artırıldı
UEFA Konferans Ligi’nde finalin adı belli oldu UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu
Kartalkaya’daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:55
Fenerbahçe’de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
08:37
Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz
Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz
08:25
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha
Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 21:20:10. #7.12#
SON DAKİKA: Sultangazi Belediyesi Anneler Günü'nde Filistinli kadınları unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.