Sultangazi Belediyesi Anneler Günü'nde Filistinli kadınları unutmadı

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi tarafından 3 gün boyunca devam edecek Anneler Günü programının açılış töreni düzenlendi. Programa katılan anneler, Filistin annelerine mektup yazıp alandaki panoya asarken, katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı.

Sultangazi Belediyesi, Anneler Günü'nde de Filistin'i unutmadı. 3 gün boyunca devam edecek Anneler Günü programının açılış töreni Sultangazi Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlendi. Hanzala Kültür Sanat ve Özgürlük Sezonu kapsamında Filistinli annelere atfedilen, programının açılış töreni katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Programa Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı'nın eşi Hatice Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Anneler Günü teması içeren video gösterimi ile başladı. Program,"Sana bir sarılabilir miyim anne?" isimli şiiri okunurken ardından protokol konuşmaları ile devam etti. Davranış Bilimleri Uzmanı Şengül Yiğit ise, "Anne Kalbi Her Coğrafyada Aynı Ritimde Atar" söyleşisi ile ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Yiğit, kendine has üslubuyla modern dünyanın kadınlar üzerindeki etkisine de değindi. Öte yandan salona gelen işaret dili uzmanı engelli annelere konuşulanları sahnede anlattı.

Filistinli annelere mektuplar yazıldı

Salonun girişinde Sultangazili annelerin Filistinli anneler için hazırladığı mektuplar asıldı. Evladını kaybeden anneler ve annelerini kaybeden evlatlar için yazılan mektuplar görenleri duygulandırdı.

Balonlar Filistin annelerine

Program sonunda Sultangazi Belediyesi'nin önünden Filistin'de şehit olan anneleri temsilen getirilen balonlar Özgür Filistin için gökyüzüne bırakıldı.

Hafta sonu dopdolu etkinlikler

Hafta sonu boyunca etkinlikler Sanat Sokağı'nda devam edecek. Müzik dinletisinden hediye yapım atölyelerine, sanat atölyelerinden sergi ve satış alanlarına hafta sonu boyunca birbirinden renkli etkinlikler Sultangazililerle buluşacak. Hem çocuklara hem de annelere yönelik atölyelerde rengarenk etkinlikler gerçekleştirilecek.

"Kadın sadece çocuk yetiştirmez, bir toplumunun geleceğini de yetiştirir"

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, "Sultangazi Belediyesi olarak bu sene aile yılı olması sebebiyle Anneler Günü etkinliğimizin bugün başlangıcı. Sanat sokağı etkinliğimizde aileyi içine alan birçok etkinliğimiz olacak. Orda çocuklarımız babaları ile birlikte annelere hediyeler hazırlayacaklar. Annelere ve çocuklara yönelik 2 gün boyunca etkinliklerin olduğu sanat sokağımıza sizleri bekliyoruz. Kadının gelişimine katkı veren neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Kadın sadece çocuk yetiştirmez, bir toplumunun geleceğini de yetiştirir. Kadın ne kadar bilinçli bir anne olabilirse günümüzde yaşadığımız kötü olan hiç bir şey olmaz. Çünkü çocuklarımızı oma göre yetiştiririz. Kadınlarımıza özel yatırım yapıyoruz" dedi.

"Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'dan razıyız"

Etkinliğe katılan Hayriye Güneş, "Program çok güzeldi. Sultangazi Belediyesi ve Abdurrahman Bey hiç bir zaman bizi unutmadı. Her zaman Sultangazi'ye yüzde yüz değer verdiler. Her etkinlikte güzel bir şekilde buradan ayrıldık. Çocuklarımız, biz ve büyükler hepimiz Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'dan razıyız" ifadelerini kullandı.