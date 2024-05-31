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Tunceli'de ayağı kırılan şahıs, helikopter ile kurtarıldı

TUNCELİ - Tunceli'de mantar toplamak için dağa çıkan ve ayağı kırılan şahıs, askeri helikopter ile bölgeden alınarak hastaneye götürüldü.

Olay, Pülümür ilçesine bağlı Kırklar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mantar toplamak için dağa çıkan N.K., düşerek ayağını kırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve AFAD ekipler sevk edildi. Yaralı şahsın alınması için İl Jandarma Komutanlığı'ndan destek istendi. Olay yerine ilk müdahalesi yapılan şahıs, askeri helikopter ile alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.