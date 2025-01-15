Türk Hava Yolları, Bingazi'ye 10 Yıl Aradan Sonra Seferlere Başladı - Son Dakika
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Genel

Türk Hava Yolları, Bingazi'ye 10 Yıl Aradan Sonra Seferlere Başladı

Türk Hava Yolları, Libya'nın Bingazi şehrine seferlerini yeniden başlattı. İlk uçuş törenle kutlanırken, haftada 3 gün düzenlenecek seferlerin kıtadaki turizm ve ticaret potansiyelini artırması bekleniyor.

15.01.2025 00:27
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Türk Hava Yolları Libya'nın ikinci büyük şehri olan Bingazi'ye seferleri başlattı

İSTANBUL - Türk Hava Yolları (THY), Libya'nın en büyük ikinci şehri olan Bingazi seferlerini yeniden başlattı. Bingazi'ye ilk uçuş 10 yıl aradan sonra gerçekleşirken, Benina Uluslararası Havalimanı'nda tören düzenlendi.

İstanbul Havalimanı'ndan saat 08.10'da kalkan TK0641 sefer sayılı Boeing 737 tipi yolcu uçağıyla Bingazi'ye ilk uçuş 10 yıl aradan sonra gerçekleşti. Uçak, saat 09.45'te Bingazi'deki Benina Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Böylelikle THY'nin Afrika'daki destinasyon sayısı 64 oldu. Türk Hava Yolları, Boeing 737 tipi yolcu uçaklarıyla Bingazi uçuşlarını Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştirecek. 10 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk sefer için Bingazi'de bulunan Benina Uluslararası Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, Türkiye Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Bingazi Belediye Başkanı Sagar Bucevari ve her iki ülkeden yetkililer katıldı. Tören, pasta ve kurdele kesiminin ardından temsilcilerin aile fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

"Tarihi bağlarımız bulunan Bingazi'ye yeniden sefer başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

10 yıl aradan sonra düzenlenen ilk sefere ilişkin Benina Uluslararası Havalimanı'nda konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi havayolu olarak heyecanlı olduklarını dile getirdi. Ekşi, "Tarihi bağlarımız bulunan Bingazi'ye yeniden sefer başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgede artış gösteren güçlü yatırımlar sayesinde kıtadaki turizm ve ticaret kabiliyetinin daha da gelişeceğini öngörüyoruz. Gelişen pazar şartları ve artan talepler çerçevesinde Afrika'nın dünyaya açılan kapılarını çeşitlendirmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

(LS-SK-ÖK-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Türk Hava Yolları, Bingazi'ye 10 Yıl Aradan Sonra Seferlere Başladı - Son Dakika

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