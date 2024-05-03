Türk Silahlı Kuvvetlerinin EFES 2024 tatbikatının bilgisayar destekli kontrol merkezinin tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin EFES 2024 tatbikatının bilgisayar destekli kontrol merkezinin tanıtımı yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin EFES 2024 Davet Tatbikatının Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhasının Tatbikat Kontrol Merkezi Seçkin Gözlemci Günü (SGG), 19 ülkeden 87'si yabancı 267 askeri personelin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Tatbikatta, katılımcılara konferans verilerek bilgisayar destekli aşamalar anlatıldı ve farklı ülkelerin askeri personelleriyle iletişim sağlanması ve senaryoya uyulması hakkında bilgiler paylaşıldı. Tatbikatın BDKY Safhası 8 Mayıs'a kadar devam edecek ve Fiili Atışlı Safhası ise 9-30 Mayıs tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek.

03.05.2024 18:49
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin EFES 2024 tatbikatının bilgisayar destekli kontrol merkezinin tanıtımı yapıldı

İSTANBUL - Türk Silahlı Kuvvetlerinin EFES 2024 Davet Tatbikatının Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhasının Tatbikat Kontrol Merkezi Seçkin Gözlemci Günü (SGG), 19 ülkeden 87'si yabancı 267 askeri personelin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük tatbikatlarından olan EFES 2024 Tatbikatının bu yıl dördüncüsü düzenleniyor. İstanbul'da Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezinde düzenlenen programa 168 Türk Silahlı Kuvvetleri 12 kamu kurum ve kuruluşu ile 19 ülkeden 87'si yabancı toplam 267 askeri personel katıldı. Programa tatbikat direktörü olarak Tümgeneral Rasim Yaldız'da katıldı.

İlk önce katılan askeri personellere yaklaşık 40 dakika süren konferans verildi. Ardından tatbikatın bilgisayar destekli gerçekleştiği aşamalar gezilerek anlatıldı. Tatbikat sırasında katılım gösteren farklı ülkelerin askeri personelleri ile nasıl iletişim sağlandığı ve tatbikat günü gerçekleşecek olan senaryoya nasıl uyulacağına dair bilgiler paylaşıldı. Hava, deniz ve kara araçlarının konumları izlenerek tatbikatın nasıl hayata geçirileceği detayları ile anlatıldı. Program sonunda askeri heyet ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

Öte yandan tatbikatın BDKY Safhasının 8 Mayıs'a kadar devam edeceği, Fiili Atışlı Safhasının ise 9-30 Mayıs tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirileceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Türk Silahlı Kuvvetlerinin EFES 2024 tatbikatının bilgisayar destekli kontrol merkezinin tanıtımı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Silahlı Kuvvetlerinin EFES 2024 tatbikatının bilgisayar destekli kontrol merkezinin tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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