Ankara'da, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi tesislerine düzenlenen terör saldırı sonrası ANKA uçuş gerçekleştiriyor. Ankara'da, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi tesislerine düzenlenen terör saldırı sonrası TUSAŞ üzerinde ANKA- İHA uçuş gerçekleştiriyor.
Son Dakika › Genel › TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor - Son Dakika
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