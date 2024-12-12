TUSAŞ, KAAN'ın 'art yakıcı' çalıştırdığı videonun uzun versiyonunu paylaştı
ANKARA - TUSAŞ, KAAN'ın art yakıcı (Afterburner) çalıştırdığı videonun uzun versiyonunu "Yoğun istek üzerine: Yine Yeniden KAAN" notuyla paylaştı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Türkiye'nin beşinci nesil Milli Muharip Uçağı KAAN'ın art yakıcı (Afterburner) testlerine dair bir video paylaştı. TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından paylaşılan videoya "Bu video yüksek miktarda ses içerebilir" notu eklendi.
Son Dakika › Genel › TUSAŞ'tan KAAN'ın Art Yakıcı Videosu - Son Dakika
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