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Tuzla'da çocuklara 23 Nisan hediyesi: Yüzlerce gözlük dağıtıldı

İSTANBUL - Tuzla'da bir gözlükçü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yüzlerce çocuğa gözlük hediye etti. Rengarenk marka gözlüklere ücretsiz şekilde sahip olan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Tuzla'da bir optik mağazası da yüzlerce çocuğun katıldığı bir etkinlik düzenledi. Optik mağaza sahibi ve çalışanları tarafından organize edilen etkinlikte çocuklara rengarenk marka gözlükler hediye edildi. Etkinlikte birbirinden güzel gözlüklere ücretsiz şekilde sahip olan çocuklar, mutluluklarını dile getirdi.

"Elimizdekiler bitene kadar dağıtacağız"

Mağaza koordinatörü Ayten Gül, "Atatürk'ün bize armağan ettiği, dünya çocuklarına ve Türk çocuklarına armağan ettiği tek bayram olduğu için bu mutlu günde çocuklara bu hizmeti verip onları sevindirdiğimiz için biz de çok mutluyuz. Bizim artık geleneksel hale geldi bu çocukları sevindirme, gözlük verme işimiz, işimiz bu olduğu için. Ama sene içinde de yayıyoruz zaten. Güneş gözlüğü büyük çocuk ayırt etmeksizin bir gereklilik aslında hepimiz için. Güneşin kötü etkilerinden kurtarmak için çocuklara da küçükken bunları aşılamamız gerekiyor. Pandemide ara vermiştik ama yeniden başlattık bu geleneğimizi. Çocuklarımızı mutlu etmek için güneş gözlüğü dağıtıyoruz. Birbirlerine duyuruyorlar aslında. Bizim bir şey söylememize de gerek kalmıyor. Daha önceden bilenler yeniden geliyor. Büyümüş abileri küçük kardeşleriyle geliyor" dedi.