Ümraniye'de 'Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi' açıldı

İSTANBUL - 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında 'Ümraniye Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi' düzenlendi. Sergide, yıl boyunca halk eğitim kurslarında üretilen el emeği eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında 'Yıl Sonu Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Ümraniye Çarşı 15 Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirilen açılışa, Ümraniye kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, Halk Eğitim Müdürü Mustafa Mamur ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergide, yıl boyunca halk eğitim kurslarında eğitim gören kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri büyük beğeni topladı. El sanatlarından giyime, ahşap işçiliğinden takı tasarımına kadar pek çok alanda yapılan ürünler ziyaretçilerin ilgisini çekti. Sanatseverlerin yoğun ilgi gördüğü sergi, 4 Haziran Çarşamba gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Programda konuşan Halk Eğitim Müdürü Mustafa Mamur, "Bu seneki hedefimiz yaklaşık 40 bin kursiyere ulaşmak. Yaz kurslarımıza da bekliyoruz" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, "Halk Eğitim Merkezi'nde bin 272 kurs düzenlenmiş ve 35 bine yakın yetişkinimiz bu kurslardan mezun olacaklar. Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım'ın selamlarını ve bütün kursiyerlerimize emeklerinden dolayı tebriklerini iletiyorum. Sergimiz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik ise, "Bu kurslara katılan ev hanımlarımızı tebrik ediyorum. Burada bilgi ve becerilerini kazanarak hem aile hem Ümraniye ekonomisine katkı sağlıyorlar. Cesaretlerinden dolayı tebrik ediyoruz, sayılarının artmasını istiyoruz" dedi.