Unutulmaya yüz tutmuş sepet örücülüğü Hacılar'da canlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Unutulmaya yüz tutmuş sepet örücülüğü Hacılar'da canlanacak

Unutulmaya yüz tutmuş sepet örücülüğü Hacılar'da canlanacak Başkan Özdoğan: "Sepet örücülüğünü yeniden canlandırıyoruz" Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, unutulmaya yüz tutmuş el hünerlerinden biri olan geleneksel sepet örücülüğünün, belediye tarafından düzenlenecek eğitimler ile...

06.12.2024 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Unutulmaya yüz tutmuş sepet örücülüğü Hacılar'da canlanacak

Başkan Özdoğan: "Sepet örücülüğünü yeniden canlandırıyoruz"

KAYSERİ - Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, unutulmaya yüz tutmuş el hünerlerinden biri olan geleneksel sepet örücülüğünün, belediye tarafından düzenlenecek eğitimler ile yeniden canlandırılacağını açıkladı.

Başkan Özdoğan, geleneksel sepet örücülüğünün Hacılar Belediyesi bünyesindeki Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde düzenlenen atölyelerde yeniden canlandığını söyledi. Kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için düzenlenen kurslara yoğun ilgi olduğunu belirten Başkan Özdoğan, şunları ifade etti:

"Sepet örücülüğü, geçmişten gelen ancak günümüzde unutulmaya yüz tutmuş değerli bir el sanatıdır. Bu geleneği yaşatmak adına açtığımız atölyede başlangıç seviyesinde eğitimler veriyoruz. Kursiyerlerimiz, bu sanatı öğrenmenin yanı sıra, yaptıkları ürünleri dekoratif amaçlı kullanabiliyor ya da hediyelik eşya olarak değerlendirebiliyorlar".

Hacılar Belediyesi'nin düzenlediği Sepet Örücülüğü Atölyesi'nde, katılımcılar yaklaşık 6 saat boyunca eğitim gördü. Geleneksel el sanatları eğitmeni Mehtap Emek tarafından verilen eğitimlerde, sepet örmenin temel teknikleri öğretildi. Başkan Özdoğan, bu tür etkinliklerin el sanatlarının sürdürülebilirliğine katkı sağladığını ifade ederek şöyle devam etti;

"Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde açtığımız atölyelerde, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatmak ve bu değerleri gün yüzüne çıkarmak için eğitimler veriyoruz. Sepet örücülüğü, kültürümüzde önemli bir yere sahip ancak zamanla bu sanatın bilinirliği azalmıştı. Şimdi bu tür kurslarla yeniden ilgi görmeye başladı. Amacımız, geçmişten gelen bu kültürel mirası yeni nesillerle buluşturmak."

Dekoratif amaçlardan ekonomik katkı doğacak

Sepet örücülüğünün hem kültürel hem de ekonomik anlamda değer oluşturduğunu belirten Başkan Özdoğan, "Sepetler, günümüzde dekoratif amaçlarla kullanılabildiği gibi, hediyelik eşya olarak da satışa sunulabiliyor. Bu sayede kursiyerlerimiz hem bir el sanatını öğreniyor hem de ekonomik kazanç elde edebilecek bir beceriye sahip oluyorlar" ifadelerini kullandı. Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi olarak el sanatları başta olmak üzere kültürel ve sanatsal faaliyetlere destek vermeye devam edeceklerini belirterek, bu tür çalışmaların Hacılar'ın kültürel zenginliğine önemli katkılar sağladığını da vurguladı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilal Özdoğan, Ekonomi, Hacılar, Kültür, Sanat, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Unutulmaya yüz tutmuş sepet örücülüğü Hacılar'da canlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:27 Türkiye’den ve ABD’den kritik Suriye mesajı: Daha önceki hataları tekrarlamayın Türkiye'den ve ABD'den kritik Suriye mesajı: Daha önceki hataları tekrarlamayın
00:08 Arap aşiretleri harekete geçti PKKYPG’nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar Arap aşiretleri harekete geçti! PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar
00:04 Muhalif gruplardan rejim güçlerine çağrı: Ayrılmanız için son fırsatınız Muhalif gruplardan rejim güçlerine çağrı: Ayrılmanız için son fırsatınız
22:21 Başkent Şam’a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı Başkent Şam'a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı
21:18 ’Esad kaçtı’ iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran’a gitti 'Esad kaçtı' iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran'a gitti
09:36 En çok altın alan ülkeler belli oldu Türkiye’nin listedeki konumu dikkat çekici En çok altın alan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekici
09:34 Gülşen sahne kıyafeti ile yine dillerde Gülşen sahne kıyafeti ile yine dillerde
09:20 Borsaya büyük değişiklik geliyor Tüm alım satımlarda uygulanabilecek Borsaya büyük değişiklik geliyor! Tüm alım satımlarda uygulanabilecek
09:13 Kahvaltılıklarda yaptıkları hile pes dedirtti Kahvaltılıklarda yaptıkları hile pes dedirtti
09:03 85 yaşındaki milyoner sevgilinin yanı başında vasiyet dansı: Fişini çekeyim mi 85 yaşındaki milyoner sevgilinin yanı başında vasiyet dansı: Fişini çekeyim mi?
09:02 Şimdilerin ünlü oyuncusu Kurtlar Vadisi’nde de rol almış Şimdilerin ünlü oyuncusu Kurtlar Vadisi'nde de rol almış
08:58 Gaziantep’te katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı Gaziantep'te katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı
08:43 Hama’yı ele geçiren muhalifler Hafız Esad’ın heykelini yıktı Hama'yı ele geçiren muhalifler Hafız Esad'ın heykelini yıktı
08:29 Nurgül Yeşilçay Suudi Arabistan’daki festivalde şıklığıyla göz kamaştırdı Nurgül Yeşilçay Suudi Arabistan'daki festivalde şıklığıyla göz kamaştırdı
08:15 Hizbullah’tan muhaliflerle savaşan Esad’a tam destek mesajı Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 00:53:06. #1.13#
SON DAKİKA: Unutulmaya yüz tutmuş sepet örücülüğü Hacılar'da canlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.