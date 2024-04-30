Van'da yayla sezonu başladı: Besiciler ile çobanların sıkı pazarlığı başladı - Son Dakika
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Genel

Van'da yayla sezonu başladı: Besiciler ile çobanların sıkı pazarlığı başladı

Van'da baharın gelmesiyle birlikte besicilerle çobanlar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Besiciler, sürülerine bakacak çoban bulmakta zorlanıyor. Çobanlar ise istedikleri fiyatların çok görülmesine anlam veremiyor. Besiciler, çobanların süt, peynir, sigara ve yemek gibi ihtiyaçlarını da karşılıyor.

30.04.2024 23:05
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Van'da yayla sezonu başladı: Besiciler ile çobanların sıkı pazarlığı başladı

Besici 40 bin lira veriyor, çobanlar 65 bin istiyor

VAN - Küçükbaş hayvan varlığında Türkiye'nin ilk sırasında yer alan Van'da, baharın gelişiyle birlikte besicilerle çobanlar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Havaların ısınmasıyla beraber Van'da koyunlar yaylaya çıkmaya başladı. Besiciler, 30-40 bin TL'ye sürülerine bakacak çoban bulamıyor. İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Hacı Osman Camii'nin önünde toplanan çobanlar, gelen sürü sahipleriyle uzun süren bir pazarlığa giriyor. Gün boyu cami ve çevresinde gruplar halinde bekleyen çobanlar ile besiciler uygun şartlarda anlaşmaya çalışıyor.

Birçoğu Van'ın ilçeleriyle çevre illerden geldiklerini belirten çobanlar, istedikleri fiyatların çok görülmesine anlam veremiyor. Çobanlar, güvenceleri olmadan koyun sürülerine aylarca dağlarda baktıklarını, yaşanan olumsuzluklara rağmen istedikleri rakamın çok görülmesine dikkat çekti. Besiciler ise 30-40 bin TL vermelerine rağmen çoban bulamadıklarını fazlasını vermenin de zor olduğunu dile getirdi.

"Koyunların yarısını sana vereyim yarısı da bana kalsın"

Sürüsüne çoban arayan Besici Tayyip Karabalık, Özalp'ın Hacıali Mahallesi'nde 300 koyun 300 de kuzusunun olduğunu belirtti. Çobanların kendisinden 65 bin istediğini ifade eden Karabalık, "Ben de çobanlara o parayı size nasıl vereyim dedi. Koyunların yarısını sana vereyim yarısı da bana kalsın. Bu böyle olmaz ki. Ben ayda 30-40 bin veririm. 5-6 ay boyunca yaylaya çıkaracak. Oğlum da yanında gidecek, yardım edecek" dedi.

Besicilerin tekliflerinin çok düşük bulduğunu dile getiren Şeref Teke ise "Biz 70 bin diyoruz, 65'e anlaşırız ama onlar fazla buluyor ve bize 30 bin teklif ediyor. Tabii biz de kabul etmiyoruz. Yarı yarıya bir fark var. Dağda, yaylada kalıyoruz, devamlı dışarıdayız. O fiyata gitmeyiz. Sigorta yok, izin 6 ayda 7 gün veriyor. 2 çoban gidiyoruz ama hasta olduğumuz zaman bir kişi kalıyor. 20 günde bir elbiselerimiz yıkanıyor. Yani çok zor bir meslek" diye konuştu.

Öte yandan, besiciler; çobanların süt, peynir, sigara ve yemek gibi ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Kaynak: İHA

Türkiye, Van, Tarım, Genel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Van'da yayla sezonu başladı: Besiciler ile çobanların sıkı pazarlığı başladı - Son Dakika

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