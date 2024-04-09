Vişneli Ekmek Kadayıfı Bayramda da Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Vişneli Ekmek Kadayıfı Bayramda da Yoğun İlgi Görüyor

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Afyonkarahisar'ın damak çatlatan lezzetlerinden kaymaklı ekmek kadayıfı, bu bayramda da yoğun ilgi görüyor. Özellikle şehir dışından gelen ziyaretçilerin vişneli ekmek kadayıfına büyük ilgi gösterdiği belirtiliyor. Kentte uzun yıllardır tatlı satışı yapan esnaflar, vişneli ekmek kadayıfının normal kadayıfa göre daha fazla rağbet gördüğünü ifade ediyor.

09.04.2024 08:31  Güncelleme: 08:33
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Damak çatlatan lezzetiyle bilinen bu tatlıya ilgi bayramda da yoğun

Vişneli ekmek kadayıfı şehir dışından gelen ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın damak çatlatan lezzetlerinden kaymaklı ekmek kadayıfı her yıl olduğu gibi bu bayramda da yoğun ilgi görürken, özellikle şehir dışından gelen ziyaretçilerin vişneli ekmek kadayıfına ilgisinin büyük olduğu belirtildi.

Kentte yöresel lezzetlerinden olan ekmek kadayıfı bu yılda bayram tatlıları arasında en çok rağbet gören ürünlerden birisi oldu. Kaymakla birlikte tüketilen ekmek kadayıfı doyurucu özelliği ile de biliniyor. Kentte uzun yıllardır tatlı satışı yapan esnaflardan Şükrü Pancar, bu yıl vişneli ekmek kadayıfının normal kadayıfa göre daha fazla rağbet gördüğünü dile getirdi. Pancar, "Ramazan yoğunluğumuz vardı zaten. Coğrafi işaretli ekmek kadayıfı, kabak tatlısı satışları iyiydi. Özellikle vişneli ekmek kadayıfına rağbet çok fazla. Ramazan ayında ayrıca Afyon'a özel kaymaklı güllacımız var. Şehirler arasında kargo siparişlerimiz vardı. Şehir dışından müşterilerimiz de çok fazla, Afyon kavşak noktası olduğu için. Afyon'a gelip ekmek kadayıfı, kabak tatlısı ve kaymağı denemek isteyen çok fazla kişi var. Bayram öncesi ve sonrası ayrı bir yoğunluk oluyor" dedi.

Kaynak: İHA

Afyon, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Vişneli Ekmek Kadayıfı Bayramda da Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

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