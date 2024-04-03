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Yangın faciasında hayatını kaybeden marangoz Onur Aladağ son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta yangın faciasında hayatını kaybedenlerden biri olan 19 yaşındaki marangoz Onur Aladağ, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde bulunan 16 katlı binanın zemin katında yangın çıkmıştı. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanı olarak kullanılan eksi 1 ve eksi ikinci katlarda, tadilat çalışmaları esnasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti.

Onur Aladağ son yolculuğuna uğurlandı

Çıkan yangında hayatını kaybedenlerden biri olan marangoz Onur Aladağ'ın cenaze namazı Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi Mekke Nur Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınmasının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine ailesi ve sevenleri katıldı.

"Ekmek parası kazanmak için marangozluk yapıyordu"

Cenaze törenine katılan enişte Mehmet Akkuş, "Hepimizin başı sağ olsun. Onur yeğenim de yeni işe girmişti. Ekmek parası kazanmak için marangozluk yapıyordu. Yangının olduğu yerde tadilat işleri için çalışmaya gitmişti. Öğlen saatlerinde başlayan bir işçinin hatası sonucu yeğenimizi kaybettik. 19 yaşında pırıl pırıldı. Ben böyle kazaların böyle ölümlerin bir daha yaşanmaması için daha dikkatli olunması gerekir. İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı" dedi.