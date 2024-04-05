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Yeni başkanlar mazbatalarını aldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar Tekirdağ Adalet Sarayında mazbatalarını aldı.

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilen mahalli idareler seçimini kazanan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Tekirdağ Adalet sarayında düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Mazbata töreni, Tekirdağ Adalet Sarayı, İlçe Seçim kurulunda gerçekleştirildi. Mazbata töreninde partililer 2 yeni başkanı yalnız bırakmadı. .

Mazbata töreninde konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, "Ben herkese çok teşekkür ediyorum, güzel bir süreç geçti, çok fazla kırılmadan, darılmadan. Bize çok fazla saldırılar oldu ama olsun. Her şeyi unuttuk, şimdi derdimiz tüm Süleymanpaşa'ya, tüm Tekirdağ'a Candan başkanımızla beraber hizmet etmek. İnşallah şehrimizin yaşanabilir, modern bir kent olması için çalışacağız" dedi.

Tekirdağ Büyükşehrin ilk kadın başkanı

Mazbata töreninde konuşan ve aynı zamanda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin ilk kadın belediye başkanı olan Dr. Candan Yüceer ise mazbatanın sorumluluğunun farkında olduklarını belirterek, " Bende çok teşekkür ediyorum. Aynı düşüncedeyim, gerçekten siyasi olgunlukta ve nezakette bir seçim sürecini tamamladık Tekirdağ'da bende kendi adıma bütün rakiplerimize, bütün adaylara teşekkür ediyorum. Sonuçta hemşerilerimizin taktiri ile, desteği ile sandıktan güçlü bir şekilde çıktık. Bu da bizi tabi ki çok mutlu etti. Ama bu mutluluğun büyük bir sorumluluk olduğunu, bu mazbata Tekirdağımızın mazbatası, hepimizin mazbatası, bu başarı hepimizin başarısı dolayısıyla bunun anlamının farkındayız bizim adımıza çok büyük bir sorumluluk ama bu sorumluluğun altından gene hemşerilerimizin desteği sevgisi ve çok çalışarak altından kalkacağız" diye konuştu.

Tekirdağ Adalet sarayında düzenlenen mazbata töreni sonrası, Süleymanpaşa Belediyesi binasında devir teslim töreni gerçekleştirildi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Seçilen Volkan Nallar, Hüseyin Uzunlar'dan yetki belgesi ve mührü teslim alarak resmen görevine başlamış oldu.

Tekirdağ Adalet sarayında düzenlenen mazbata töreni, hatıra fotoğrafı çekimi ile son bulurken, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi binasına giderek burada görevi Kadir Albayrak'tan devraldı.