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Yolcu uçakta düşük yaptı

Pilot, düşük yapan yolcu için zamanla yarıştı

Pilot: "Efendim 301 nolu park pozisyonundayız, hamile bir yolcumuz düşük yaptığını belirtmiş arkadaşlarımıza"

İSTANBUL - İstanbul Sabiha Gökçen-Dalman seferini yapan uçağında bulunan kadın yolcunun düşük yapması üzerine pilot ve kule görevlileri zamanla yarıştı. Kadın yolcu hemen hastaneye kaldırılırken, o anlar kule pilot konuşmalarına yansıdı.

AJET'e ait İstanbul Sabiha Gökçen-Dalaman seferini gerçekleştiren VF-3126 sefer sayılı uçağının kalkışına kısa bir süre kala hamile bir yolcu aniden rahatsızlandı. Uçakta yapılan kontrollerde yolcunun düşük yaptığı anlaşıldı. Bunun üzerine pilot, Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Düşük yapan yolcu nedeniyle ivedi bir şekilde park pozisyonuna sağlık ekibi ve ambulans gönderildi. Pilot ve kabin ekipleri yolcunun hemen hastaneye kaldırılması için zamanla yarıştı. Düşük yapan kadın yolcu hastaneye kaldırıldı. O anlar kule pilot konuşmalarına yansıdı.

Pilot: Efendim 301 nolu park pozisyonundayız, hamile bir yolcumuz düşük yaptığını belirtmiş arkadaşlarımıza.

Kule: 301 numaradasınız mutabık mıyız?

Pilot: Mutabıkız bir ambulans talep edeceğiz.

Kule: Anlaşıldı iletiyoruz hemen.

Pilot: Teşekkürler.

Kule: Koltuk numarasını öğrenebilir miyiz. Ön kapıya mı arka kapıya mı yakın?

Pilot: Efendim, yolcumuz arka kapı tarafında bekliyor şuan.

Kule: Arka kapı anlaşıldı.