Yüksekova'ya kış geri geldi: Kaloriferler yeniden yakıldı - Son Dakika
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Genel

Yüksekova'ya kış geri geldi: Kaloriferler yeniden yakıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son günlerde yoğun yağışlarla beraber etkili olan soğuk havalar sonrası, evlerde kaloriferler yeniden yakılmaya başladı. İlçede sağanak yağışlarla beraber soğuk havalar kendini hissedecek derecede düşmesi sonrası kış havasını eserken, vatandaşlar evlerini sıcak tutmak için kaloriferleri yaktılar. Yakılan kaloriferler sonrası gökyüzüne çıkan kömür dumanı ise görenler ise kışın yeniden geldiğini hissettirdi. Malum mayıs ayındayız ama ne yazıkki sağanak yağış ve soğuk havalar etkisini sürdürüyor. Bizde sıcak havaları beklerken gene kışı aratmayan soğuklar var bizde yeniden kalorifer yakmaya başladık. İnşallah kısa sürer bu soğuk havalar.

08.05.2024 23:46  Güncelleme: 23:48
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Yüksekova'ya kış geri geldi: Kaloriferler yeniden yakıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son günlerde yoğun yağışlarla beraber etkili olan soğuk havalar sonrası, evlerde kaloriferler yeniden yakılmaya başladı.

Son bir haftadır ilçede sağanak yağış ve yüksek kesimlerde kar yağışın etkili olmasıyla hayatı olumsuz yönde etkiledi.

İlçede sağanak yağışlarla beraber soğuk havalar kendini hissedecek derecede düşmesi sonrası kış havasını eserken, vatandaşlar evlerini sıcak tutmak için kaloriferleri yaktılar.

Yakılan kaloriferler sonrası gökyüzüne çıkan kömür dumanı ise görenler ise kışın yeniden geldiğini hissettirdi.

"Bahar geldi derken, kış yeniden geldi memlekette"

Soğuk havaların etkisiyle binanın kaloriferlerini yakmaya başlayan bina görevlisi Engin Karagöz, "Malum mayıs ayındayız ama ne yazıkki sağanak yağış ve soğuk havalar etkisini sürdürüyor. Bizde sıcak havaları beklerken gene kışı aratmayan soğuklar var bizde yeniden kalorifer yakmaya başladık. İnşallah kısa sürer bu soğuk havalar" dedi.

"Montlarımızı giyerek dışarıya çıktık"

Montlarını giyerek Dışarda oynamak için çıktıklarını belirten Berkay Dağüstü isimli çocuk ise, "Bizde dedik bahar geldik sevindik ama yine soğuk havalara denk geldik. Oynamak için arkadaşlarla montlarımızı giyerek çıktık. İnan Şuan hava çok soğuk ve bide yağmur var çok etkili oluyor. Evlerin bacaları Şuan tütüyor gördünüz gibi" İfadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yüksekova'ya kış geri geldi: Kaloriferler yeniden yakıldı - Son Dakika

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