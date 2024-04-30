Yusufeli'de markete girmeye çalışan yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika
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Genel

Yusufeli'de markete girmeye çalışan yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde işlek bir caddede bulunan markete girmeye çalışan yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. Market sahibi, yılanı su paketinin altında fark ederek itfaiyeye haber verdi. Yılan, özel bir aparatla yakalandıktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

30.04.2024 23:14
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Yılanı markete girmeden böyle yakaladılar

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde işlek bir caddede bulunan markete girmeye çalışan yılan İtfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Yusufeli ilçe merkezindeki işlek bir cadde üzerinde hizmet veren market sahibi marketinin önünde bulunan su paketinin altına saklanan ve iş yerine girmeye çalışan yılanı görünce İtfaiye ekiplerine haber verdi. Markete gelen itfaiye ekipleri marketin önünde bulunan su paketinin altında saklanan yılanı özel bir aparatla yakaladı. Zehirli olduğu belirtilen yaklaşık bir metre uzunluğundaki engerek cinsi yılan ekipler tarafından yerleşim yerine uzak bir alanda doğaya bırakıldı. Paniğe kapılan vatandaşlar da rahat nefes aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yusufeli'de markete girmeye çalışan yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yusufeli'de markete girmeye çalışan yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika
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