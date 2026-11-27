(ANKARA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda "Kar" adıyla bilinen anne bozayı ile bir yavrusunun vurularak öldürülmesinin ardından 10 doğa koruma kuruluşu ortak açıklama yaptı. Kuruluşlar, hayatta kalan yavrular için doğal yaşam alanlarında acilen yapay bir kış uykusu ini yapılmasını ve soruşturma sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Soğuksu Milli Parkı'nda bir anne bozayı ile bir yavrusunun ateşli silahla öldürülmesine ilişkin ortak açıklama yapan 10 doğa koruma kuruluşu, kış uykusuna hazırlanan diğer yavruların güvenliği için önlem alınmasını istedi. Kuruluşlar, "Kış uykusu öncesinde annesiz kalan yavrular için doğal yaşam alanlarında acilen yapay kış uykusu alanı inşa edilmesi gereklidir. Bu çalışmaya ilgili kurumlarla birlikte katkı vermeye hazırız" açıklamasını yaptı.

Kuruluşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun idari soruşturma başlatmasını, Bakanlığın yavruların takip edildiğini bildirmesini ve ön incelemenin ardından Soğuksu Milli Parkı Müdürü'nün görevden alınmasını önemli bulduklarını belirtti. Açıklamada, "Korunan bir alanda, kesin koruma altındaki bir türün öldürülmesini üzüntüyle karşılıyoruz. Bu durum hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz" denildi.

YAVRULAR İÇİN YAPILACAK İNİN KAMERALARLA İZLENMESİ İSTENDİ

İlgili kamu kurumlarına beş talep ileten kuruluşlar, yavruların kışı doğadan koparılmadan geçirebilmesi için inin yaban hayatı biyologları ve veteriner hekimlerin gözetiminde yapılmasını istedi. Yavruların beslenme ve güvenlik koşullarının bilimsel protokollere göre sağlanması, inin doğa koruma kuruluşlarıyla iş birliği içinde kameralarla izlenmesi ve yavruların durumuna ilişkin düzenli bilgi verilmesi talep edildi.

EMRİ VERENLERİN VE UYGULAYANLARIN SORUŞTURULMASI ÇAĞRISI

Kuruluşlar, idari ve adli süreçlerde emri veren ve uygulayan tüm yetkililer hakkında tarafsız ve kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini istedi. Öldürülen anne bozayı ile yavrusunun bedenlerinin vakit kaybedilmeden bulunması ve bağımsız veteriner hekimlerin de katılımıyla nekropsi yapılması talep edildi. Açıklamada, olay yeri inceleme ve nekropsi raporlarıyla birlikte silah ve mühimmat kayıtlarının ve görev emirlerinin incelenmesi, bulguların, alınan kararların ve uygulanan yaptırımların kamuoyuyla paylaşılması istendi.

Bozayıların milli park sınırları içinde öldürülmesinin hukuka aykırı olduğunu belirten kuruluşlar, ilgili yönetmelikte çöp karıştırmanın veya yerleşim yerine inmenin korunan bir hayvanın "zararlı" sayılabileceği haller arasında yer almadığını kaydetti. Kuruluşlar, müdahalenin Bern Sözleşmesi'nin 6 ve 9'uncu maddeleri kapsamında değerlendirilerek raporlanmasını, Kara Avcılığı Kanunu ile ilgili yönetmeliğin uluslararası koruma standartlarıyla uyumlu hale getirilmesini istedi.

İKİ BELEDİYEYE KİLİTLİ ÇÖP KONTEYNERİ ÇAĞRISI

Kızılcahamam Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de çağrıda bulunan kuruluşlar, Soğuksu Milli Parkı ve orman sınırındaki tüm mahallelerde açık çöp sistemine son verilmesini, ayıların açamayacağı kilitli çöp konteynerlerinin ivedilikle yerleştirilmesini talep etti.

Ortak açıklamaya Biyoçeşitlilik Araştırma Derneği, Doğa Derneği, Doğa Koruma Merkezi, Hatay Tabiatı Koruma Derneği, NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği, Proje Evi Kooperatifi, Roots & Shoots Türkiye (Kökler ve Filizler Derneği), Simurg Kuş Yuvası Derneği, TEMA Vakfı ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) imza attı.