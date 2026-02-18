10 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 67 Tutuklama - Son Dakika
10 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 67 Tutuklama

10 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 67 Tutuklama
18.02.2026 10:54
İçişleri Bakanlığı, 10 ilde düzenlenen operasyonda 84 dolandırıcıdan 67'sini tutukladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 10 ilde polis tarafından düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında yakalanan 84 şüpheliden 67'sinin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Kırşehir, Şanlıurfa, Tekirdağ, Eskişehir, Antalya, Çorum, Konya, Samsun, Ankara ve Mersin'de gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; 423 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 84 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 67'si tutuklandı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi, 1'inin işlemleri devam ediyor. Çalışmalar sonucunda şüphelilerin; kendilerini kamu görevlisi (polis-savcı), büyücü, medyum ve banka görevlisi olarak tanıttığı, iş bulma vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları ve banka hesaplarında yaklaşık 46 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

