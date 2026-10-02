10 suç dosyasından aranan B.Ç., Sincan'da 25 yıl 5 ay hapis cezasıyla tutuklandı

Başkentte 10 ayrı suç dosyasından aranan ve hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç. yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, "aranan şahısların yakalanmasına yönelik" operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar neticesinde, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" ve "Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" suçları da dahil olmak üzere 10 ayrı suç dosyasından aranan ve hakkında toplam "25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası" bulunan B.Ç. gözaltına alındı.

B.Ç. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Uyuşturucu operasyonu

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Ankara ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyon da gerçekleştirildi.

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Elmadağ İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışma sonucunda Ş.D'nin "uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı" bilgisine ulaşıldı.

Düzenlenen operasyonda şüphelinin ikametinde yapılan arama sonucunda 2 kilo 600 gram skunk, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konularak konu hakkında adli işlemlere başlandı.