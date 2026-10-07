10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı - Son Dakika
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10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı

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10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
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Okullarda son dönemde tırmanan silahlı ve bıçaklı saldırılar, ilkokul çağındaki çocuklarda derin travmalara yol açıyor. Sınıftaki durumu aktaran bir öğretmen, 10 yaşındaki bir öğrencisinin okula ilk yardım çantasıyla geldiğini ve çocukların olası bir tehlike anında kaçabilmek için özellikle cam kenarında oturmak istediğini söyleyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

Son dönemde ilkokullarda yaşanan silahlı ve bıçaklı saldırılar, minik öğrencilerin günlük yaşamını ve okul algısını ciddi şekilde etkiledi. Bir sınıf öğretmeninin paylaştığı çarpıcı gözlemler, şiddet vakalarının çocuklarda oluşturduğu güvenlik kaygısının boyutunu gözler önüne serdi.

"CAM KENARINDA OTURMAK İSTİYORLAR"

Okullarda ardı ardına meydana gelen şiddet olayları sonrasında, çocukların kendi aralarında bu durumları konuştuğu ve güvende hissetmek için kendi çözümlerini üretmeye çalıştığı belirtildi. Yaşananların öğrenciler üzerindeki psikolojik etkisini anlatan bir öğretmen, sınıftaki atmosferin geldiği noktayı şu sözlerle ifade etti: "Öğrencilerim bir tehlike anında atlayıp kaçabilmek için özellikle cam kenarında oturmak istiyor. Bugün 10 yaşındaki bir öğrencim okula ilk yardım çantasıyla geldi."

İşte öğretmenin paylaştığı o görsel; 

10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı

ÇOCUKLARDA YAŞAMSAL KAYGI TIRMANIYOR 

Eğitimciler ve çocuk psikologları, ilkokul çağındaki çocukların olay anında kaçış rotası planlaması veya okula savunma/müdahale amaçlı ekipmanlarla gelmesinin, duyulan güvenlik açığının ve travmanın somut bir göstergesi olduğuna dikkat çekiyor. Okul ortamının korunaklı hissettirmemesi durumunda, çocukların öğrenme süreçlerinin ve sosyal gelişimlerinin ağır hasar görebileceği vurgulanıyor.

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