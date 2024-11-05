1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı İlan Edildi - Son Dakika
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1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı İlan Edildi

1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı İlan Edildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı için sınavın ilan edildiğini duyurdu.

05.11.2024 14:57
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ADALET Bakan Yılmaz Tunç, 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandığını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen yıl ilkini gerçekleştirdikleri hakim ve savcı yardımcılığı alımına bu yıl da devam ettiklerini belirterek, "850 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hakim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladık. ÖSYM tarafından 21-22 Aralık'ta yapılacak sınava girecek tüm adaylarımıza, geleceğin hakim ve savcılarına şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

'KÜRSÜYE DAHA DONANIMLI VE GÜÇLÜ ÇIKACAKLAR'

Bakan Tunç, "Sınavı kazanan ve mülakat aşamasını başarıyla tamamlayan adaylarımız, mesleğe kabul öncesinde 1 yıl Türkiye Adalet Akademisi'nde eğitim alacak ve ardından 2 yıl tecrübeli hakim ve savcıların yanında usta-çırak ilişkisi içinde çalışarak kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkacaklar. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir adalet sistemini daha da tahkim etmek için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yılmaz Tunç, Politika, Eğitim, Güncel, Hukuk, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı İlan Edildi - Son Dakika

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