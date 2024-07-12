11. Beijing Xiangshan Forumu, Barışı Teşvik Etmek İçin Düzenlenecek

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BEİJİNG, 12 Temmuz (Xinhua) -- 11. Beijing Xiangshan Forumu, Çin'in başkenti Beijing'de 12-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Cuma günü yaptığı basın açıklamasında bu yılki forumun "ortak gelecek için barışı teşvik etme" temasına odaklanacağını söyledi.

Zhang, 100'ün üzerinde ülke ve uluslarası kuruluştan delegelerin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışından güvenlik uzmanlarının ve akademisyenlerin de foruma davet edildiğini belirtti ve forum için hazırlıkların sürdüğünü sözlerine ekledi.

İlk defa 2006 yılında düzenlenen Beijing Xiangshan Forumu, Asya-Pasifik'te önemli uluslararası etkiye sahip üst düzey güvenlik ve savunma forumu olarak öne çıkıyor.