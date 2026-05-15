Liselilerden 750 proje: 11. Bilim ve Fikir Festivali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Liselilerden 750 proje: 11. Bilim ve Fikir Festivali

15.05.2026 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen Bilim ve Fikir Festivali'nde 188 okuldan 3 bin öğrenci, 750 projeyle yarıştı. Projeler arasında MS hastalığının erken teşhisine katkı sağlayan yapay zeka çalışması dikkat çekti. Dereceye girenlere 600 bin lira ödül ve patent desteği verildi.

Üsküdar Üniversitesince İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğiyle düzenlenen "11. Bilim ve Fikir Festivali"nde liseliler geliştirdikleri projelerle yarıştı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk bilim ve fikir festivali olma özelliğini taşıyan organizasyon, Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesi'nde yapıldı.

Festivalde bu yıl 188 okuldan yaklaşık 3 bin öğrenci, takım halinde hazırladıkları 750 bilimsel projeyle yer aldı.

"Başımıza icat çıkar" mottosuyla düzenlenen festivale katılan öğrenciler, "Fen ve Teknoloji", "Sosyal Bilimler" ile "Sağlık Bilimleri" kategorilerinde hazırladıkları projeleri jüri üyelerine sundu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu Gürsoy, ödül töreninde yaptığı konuşmada, gençlerin düşünme, üretme ve problem çözme becerilerini destekleyen projelerin Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Gürsoy, "Bir şeyi başlatmak kolay değil. Onu sürdürebilmek ise hiç kolay değil. Bugün festivalin 11'incisinde bir arada olmak gerçekten çok anlamlı." dedi.

Festivalde yer alan projelerin yalnızca teknik çalışmalar olmadığını dile getiren Gürsoy, gençlerin aynı zamanda umut, fikir ve sorumluluk duygusu geliştirdiğini anlattı.

Gürsoy, gençlerin üretmek, düşünmek ve katkı sunmak istediğine dikkati çekerek "Yeter ki gençlere alan açılsın, güvenilsin ve imkan verilsin. Burada sadece projeler hazırlanmıyor. Aynı zamanda geleceğe dair fikir, umut ve sorumluluk üretiliyor. Gençler bir problem görüyor ve onun çözümüne odaklanan çalışmalar ortaya koyuyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı gençliğin yüzyılı olacak" sözünü aktaran Gürsoy, gençlerin yalnızca akademik değil, sosyal ve üretken yönlerini de desteklediklerini anlattı.

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen de proje tabanlı öğrenme kültürünün Türkiye'nin geleceğini şekillendireceğini, gençlerin bilim ve fikir üretimine yönlendirilmesinin toplumsal gelişim açısından önemli olduğunu söyledi.

Gençlerin boş zamanlarını verimli alanlara yönlendirmesinin önemine işaret eden Gözen, "Gençlerimizi bir ideale yönlendirmek ve onları boş zamanı olmayan bireyler haline getirmek istiyoruz. Çünkü boş zamanı kontrolsüz kalan insanlar zamanla topluma zarar verebilecek farklı meşguliyetlerin içine sürüklenebiliyor." ifadelerini kullandı.

"Yapay zeka bazı gençlerde gerçeklik algısını bozabiliyor"

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise festivalin temelinde "beyin temelli eğitim" yaklaşımının bulunduğunu belirterek gençlere bilim üretmeyi cazip hale getirmek amacıyla yola çıktıklarını dile getirdi.

Tarhan, gençlere bilim üretmeyi nasıl cazip hale getirebileceklerini düşündüklerini ifade ederek "Yapay zeka bazı gençlerde gerçeklik algısını bozabiliyor. Bu nedenle yapay zeka çağında karakterli kalmak, bugün her gencin en önemli meselesi haline geldi. Eskiden bilgelik daha ileri yaşlarla ilişkilendirilirdi. Şimdi ise genç yaşta bilge olma yolunda çabalamak gerekiyor. Bu yılki projeler gerçekten bizi şaşırttı. Çok güçlü çalışmalar var. Birçok projede patent alınabilirlik, faydalı model ya da akademik makaleye dönüşebilme potansiyeli gördüm." diye konuştu.

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Festival Koordinatörü Prof. Dr. Türker Tekin Ergüzel, etkinliğin gençlerin proje geliştirme tutkusunu destekleyen bir ekosistem oluşturmayı amaçladığını anlattı.

Prof. Dr. Ergüzel, "Bilim ve Fikir Festivalimizin gayesi, aramızdaki çok sayıda Asaf Emir'i bulmak ve destek ihtiyacı olan, sağlıkta, mühendislikte, sosyal bilimlerde öğrenme ve proje geliştirme tutkusu taşıyan gençlere bir ekosistem oluşturmaktır." dedi.

Öğrencinin projesi MS hastalığının erken teşhisine katkı sağladı

İstanbul Atatürk Fen Lisesi öğrencisi olan, geçen yıl "Fen ve Teknoloji" kategorisinde birincilik elde eden Asaf Emir Özdemir ise geçen yıl geliştirdikleri yapay zeka projesi sayesinde bir çocuğun MS hastalığının erken teşhis edilmesine katkı sağladıklarını aktardı.

Yapay zekanın 7 yaşındaki bir çocukta MS hastalığına işaret ettiğini anlatan Özdemir, "Biz bunu ilk başta yapay zekanın bir hatası olarak düşündük. Ancak yine de çocuğun ailesini bilgilendirdik. Daha sonra gerçekten de bu çocukta MS hastalığı ortaya çıktı." dedi.

Festival kapsamında dereceye giren projelere toplam 600 bin lira ödül verildi. Ödülün 400 bin lirası öğrencilere, 200 bin lirası ise danışman öğretmenlere ayrıldı.

Her kategoride ilk üçe giren projeye patentleme desteği sağlanacağı kaydedildi.

"Fen ve Teknoloji" kategorisinde İstanbul Atatürk Fen Lisesi öğrencileri "BİYO-MİHA", "Sağlık Bilimleri" kategorisinde İstanbul Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri "Kontrollü Salınım Sağlayan GelMA-NCQDs Tabanlı Mikroiğne Yara Örtüsü İskelesi Tasarımı ve İn Vitro Değerlendirilmesi", "Sosyal Bilimler" kategorisinde Halil Rıfat Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "Ekranın Arkasında Ne Var? Yapay Zeka Destekli Siber Zorbalık Farkındalık ve Rehberlik Modeli" projesiyle birinci oldu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Liselilerden 750 proje: 11. Bilim ve Fikir Festivali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu İstanbul'da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Sağlık Bakanlığı’nda Ebe ve Hemşireler Günü Programı Bakan Memişoğlu da katıldı Sağlık Bakanlığı'nda Ebe ve Hemşireler Günü Programı! Bakan Memişoğlu da katıldı
Batman’da feci kaza Motosiklet sürücüsü ve çarptığı yaya hayatını kaybetti Batman'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü ve çarptığı yaya hayatını kaybetti
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gürcistan’ın doğusunda bulunan Gardabani kentinde ağaca çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 20 yaşın altındaki 7 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Gürcistan'ın doğusunda bulunan Gardabani kentinde ağaca çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 20 yaşın altındaki 7 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
20:11
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
19:50
Tüm şehir kenetlendi 40 otobüs, yüzlerce özel araçla Ankara’ya akın ediyorlar
Tüm şehir kenetlendi! 40 otobüs, yüzlerce özel araçla Ankara'ya akın ediyorlar
19:42
Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yaralı
Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yaralı
19:28
Galatasaray’dan Avrupa mesajı
Galatasaray'dan Avrupa mesajı
18:49
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
18:39
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti
BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
18:19
Kongo’da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
Kongo'da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
18:17
500 bin TL isteyip, kapısına onlarca kurye, nakliyeci, ambulans ve cenaze aracı gönderdiler
500 bin TL isteyip, kapısına onlarca kurye, nakliyeci, ambulans ve cenaze aracı gönderdiler
17:28
Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda
Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda
16:45
Manavgat Belediyesi’ne yolsuzluk davasında karar Niyazi Nefi Kara’ya 46 yıl hapis verildi
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 21:10:28. #7.13#
SON DAKİKA: Liselilerden 750 proje: 11. Bilim ve Fikir Festivali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.